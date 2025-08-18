Les compagnies pétrolières chutent avant la rencontre Trump-Zelenskiy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,8 %, suite à une chute des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 0,7 % à 65,38 $/baril et West Texas Intermediate américain CLc1 en baisse de 0,8 % à 62,28 $/baril

** Les investisseurs attendent les discussions entre les présidents américain et ukrainien après un sommet américano-russe peu concluant en Alaska

** Le marché est à l'affût d'indices sur les ramifications potentielles pour l'approvisionnement mondial en pétrole, avec la possibilité d'un renforcement des sanctions ou de mesures de réconciliation

** Les grands noms de l'énergie: Chevron CVX.N en baisse de 1,1 % et Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale

** EQT Corp EQT.N , Coterra Energy CTRA.N , Diamondback Energy FANG.O et Expand Energy EXE.O perdent entre 1,9 % et 5,6 %; parmi les plus grands perdants en pourcentage de l'indice de l'énergie