 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 873,93
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les compagnies pétrolières chutent avant la rencontre Trump-Zelenskiy
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,8 %, suite à une chute des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 0,7 % à 65,38 $/baril et West Texas Intermediate américain CLc1 en baisse de 0,8 % à 62,28 $/baril

** Les investisseurs attendent les discussions entre les présidents américain et ukrainien après un sommet américano-russe peu concluant en Alaska

** Le marché est à l'affût d'indices sur les ramifications potentielles pour l'approvisionnement mondial en pétrole, avec la possibilité d'un renforcement des sanctions ou de mesures de réconciliation

** Les grands noms de l'énergie: Chevron CVX.N en baisse de 1,1 % et Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale

** EQT Corp EQT.N , Coterra Energy CTRA.N , Diamondback Energy FANG.O et Expand Energy EXE.O perdent entre 1,9 % et 5,6 %; parmi les plus grands perdants en pourcentage de l'indice de l'énergie

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
155,740 USD NYSE -0,53%
COTERRA ENERGY
23,240 USD NYSE -3,37%
DIAMONDBACK ENG
139,0000 USD NASDAQ -0,87%
EQT
50,050 USD NYSE -5,32%
EXPAND ENER
93,2400 USD NASDAQ -1,99%
EXXON MOBIL
106,540 USD NYSE +0,04%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
66,13 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
62,97 USD Ice Europ -0,32%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank