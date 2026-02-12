 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies pétrolières chutent après que l'AIE a revu à la baisse ses prévisions de demande
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 2,2%, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,9% à 67,37 $/baril, West Texas Intermediate à terme CLc1 en baisse de 2,99% à 62,70 $/baril

** Les prix du pétrole ont baissé après que les investisseurs aient donné plus de poids à l'Agence internationale de l'énergie qui a abaissé ses prévisions de la demande mondiale de pétrole pour 2026, alors que le risque d'attaques américaines contre l'Iran s'éloigne

** Le marché s'est tout simplement essoufflé", a déclaré Phil Flynn, analyste principal du Price Futures Group

** Le marché donne encore plus de poids à l'abaissement des prévisions de la demande

** Les principales sociétés pétrolières et gazières Exxon

XOM.N perd 2,6 % et Chevron CVX.N perd 1,8 %

** Valero Energy Corp VLO.N , Occidental Petroleum OXY.N Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy Corp DVN.N ont perdu entre 6,1 % et 3,4 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O recule légèrement et son homologue Halliburton HAL.N perd 3,5%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en baisse de 2,6% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 4%

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
61,4300 USD NASDAQ +0,29%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
183,520 USD NYSE -1,20%
CONOCOPHILLIPS
110,180 USD NYSE -0,89%
DEVON ENERGY
43,775 USD NYSE -2,61%
DIAMONDBACK ENG
166,7900 USD NASDAQ -1,31%
EOG RESOURCES
116,900 USD NYSE -1,11%
EXPAND ENER
102,2250 USD NASDAQ -1,17%
EXXON MOBIL
151,130 USD NYSE -2,85%
Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,060 USD NYSE -2,71%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
200,220 USD NYSE -4,04%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,410 USD NYSE -3,85%
PHILLIPS 66
157,760 USD NYSE -2,28%
Pétrole Brent
67,33 USD Ice Europ -3,30%
Pétrole WTI
62,67 USD Ice Europ -3,50%
VALERO ENERGY
198,250 USD NYSE -2,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank