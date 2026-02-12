Les compagnies pétrolières chutent après que l'AIE a revu à la baisse ses prévisions de demande

12 février - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 2,2%, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,9% à 67,37 $/baril, West Texas Intermediate à terme CLc1 en baisse de 2,99% à 62,70 $/baril

** Les prix du pétrole ont baissé après que les investisseurs aient donné plus de poids à l'Agence internationale de l'énergie qui a abaissé ses prévisions de la demande mondiale de pétrole pour 2026, alors que le risque d'attaques américaines contre l'Iran s'éloigne

** Le marché s'est tout simplement essoufflé", a déclaré Phil Flynn, analyste principal du Price Futures Group

** Le marché donne encore plus de poids à l'abaissement des prévisions de la demande

** Les principales sociétés pétrolières et gazières Exxon

XOM.N perd 2,6 % et Chevron CVX.N perd 1,8 %

** Valero Energy Corp VLO.N , Occidental Petroleum OXY.N Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy Corp DVN.N ont perdu entre 6,1 % et 3,4 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O recule légèrement et son homologue Halliburton HAL.N perd 3,5%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en baisse de 2,6% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 4%