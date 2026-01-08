Les compagnies pétrolières américaines disent qu'elles ont besoin de garanties pour investir au Venezuela, selon le FT

Les compagnies pétrolières américaines veulent de "sérieuses garanties" de la part de Washington avant de réaliser d'importants investissements au Venezuela, alors que le président Donald Trump les exhorte à soutenir sa tentative de remodeler les marchés de l'énergie, a rapporté le Financial Times mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Des responsables américains se sont entretenus avec des cadres supérieurs du secteur de l'énergie à Miami mercredi, a rapporté le FT, citant des personnes familières avec le sujet.

M. Trump doit rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi pour discuter des moyens d'augmenter la production de pétrole du Venezuela.

Les dirigeants réunis devraient insister auprès du président pour qu'il leur fournisse des garanties juridiques et financières solides avant qu'ils n'acceptent d'engager des capitaux au Venezuela, selon le rapport du FT.

Par ailleurs, Reuters a rapporté en exclusivité plus tôt mercredi que Chevron CVX.N est en pourparlers avec le gouvernement américain pour étendre une licence clé pour opérer au Venezuela.