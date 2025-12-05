 Aller au contenu principal
Les compagnies indiennes IOC et BPCL achètent des cargaisons de pétrole russe pour chargement en janvier, conformes aux sanctions, selon des sources
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'IOC) par Nidhi Verma

Les raffineurs d'État Indian Oil Corp et Bharat Petroleum Corp ont passé des commandes pour le chargement de pétrole russe en janvier auprès de fournisseurs non sanctionnés en raison de l'augmentation des remises, ont indiqué des sources commerciales au courant de l'affaire.

BPCL a acheté quatre cargaisons, deux d'Urals et deux de CPC, ont-elles précisé, ajoutant que l'Urals a été vendu avec un rabais de 6 à 7 dollars par baril par rapport au Brent daté.

Le principal raffineur indien, IOC, a également acheté quelques cargaisons de pétrole russe pour le chargement de janvier.

IOC achète régulièrement des cargaisons de pétrole russe conformes aux sanctions depuis que Washington a imposé des sanctions aux principaux producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil, en octobre. Toutefois, BPCL n'a pas acheté de pétrole russe pour le chargement de décembre.

La majorité du pétrole fourni par le biais du système du Caspian Pipeline Consortium (CPC) provient du Kazakhstan. La Russie vend également du pétrole par l'intermédiaire du CPC.

BPCL et IOC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

D'autres raffineurs publics, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS , Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS et la société privée HPCL-Mittal Energy Ltd, ont cessé d'acheter du pétrole russe.

Nayara Energy, qui appartient en partie à Rosneft, traite exclusivement du pétrole russe après que d'autres fournisseurs se sont retirés à la suite des sanctions imposées par le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Reliance Industries Ltd RELI.NS , exploitant du plus grand complexe de raffinage au monde, a déclaré qu'il traiterait tout colis arrivant après le 20 novembre dans le cadre de son accord avec Rosneft dans sa raffinerie axée sur le marché indien.

Pétrole et parapétrolier

