Les compagnies ferroviaires américaines Union Pacific et Norfolk Southern demandent l'autorisation de procéder à une fusion de 85 milliards de dollars

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* Les entreprises affirment que cette fusion permettra de réaliser des économies de 3,5 milliards de dollars par an

* La fusion des chemins de fer de marchandises devrait permettre de retirer 2 millions de camions des routes américaines

* Les compagnies ferroviaires affirment que la fusion garantira aux travailleurs syndiqués un “emploi à vie”

(Article entièrement révisé, avec des détails supplémentaires et des déclarations du gouvernement et d'un groupe industriel) par David Shepardson

Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N ont déposé jeudi une demande de fusion révisée auprès du Surface Transportation Board, sollicitant l'approbation d'un rapprochement de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret reliant les deux côtes des États-Unis.

Les compagnies ferroviaires ont déclaré que l'accord permettrait aux expéditeurs d'économiser environ 3,5 milliards de dollars par an. Elles ont ajouté que cette fusion améliorerait la fiabilité du service, transférerait le fret des camions vers le rail, préserverait les options des expéditeurs et apporterait de nombreux avantages au public tout en protégeant les emplois syndiqués.

Un certain nombre de groupes, notamment des expéditeurs de fret qui craignent une hausse des tarifs, ont fait part de leurs inquiétudes concernant la fusion proposée, tout comme les procureurs généraux de certains États.

Le président Donald Trump a apporté son soutien à la fusion proposée, ce qui aurait été impensable sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, qui avait pris des mesures sévères contre les regroupements.

Les chemins de fer prévoient que ce réseau permettrait de retirer environ 2,1 millions de camions de la circulation, avec des économies qui devraient faire baisser les prix à la consommation. La demande révisée prévoit que la société fusionnée aura besoin de 1 200 nouveaux emplois syndiqués nets d'ici la troisième année pour gérer les nouvelles activités.

Les entreprises offrent une “garantie d'emploi à vie: tout employé syndiqué ayant un emploi au moment de la fusion continuera d'en avoir un”.

La commission a indiqué que les commentaires sur l’exhaustivité de la demande révisée devaient être soumis avant le 8 mai.

L'association American Fuel & Petrochemical Manufacturers a déclaré que l'accord “aurait des conséquences importantes pour les raffineurs américains, les fabricants de produits pétrochimiques et l'économie en général.... L'histoire montre que la consolidation a, trop souvent, entraîné une hausse des tarifs, des délais de transit plus longs et une baisse de la qualité du service”.

L'accord pourrait redessiner le secteur du fret ferroviaire du pays, en contribuant à rationaliser les opérations et à éliminer les retards d'interconnexion dans des hubs comme Chicago.

L'administration Trump a eu tendance à approuver les transactions de grande envergure ou à imposer des mesures correctives plutôt que de les bloquer purement et simplement.

Le secteur ferroviaire est confronté à la volatilité des volumes de fret, à la hausse des coûts de main-d'œuvre et de carburant, ainsi qu'à une pression croissante de la part des expéditeurs concernant la fiabilité du service.

Il s'agit de la première grande fusion ferroviaire proposée à être examinée dans le cadre plus strict mis en place il y a plus de deux décennies, qui exige des demandeurs qu'ils prouvent que leur transaction renforcerait la concurrence — et ne se contenterait pas de la préserver — tout en apportant des avantages tangibles d'intérêt public.