Les compagnies de gaz naturel gagnent du terrain grâce à un stockage moins important que prévu

28 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 3,2 % à 2,94 $ par million d'unités thermiques britanniques après que l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) ait fait état d'une augmentation des stocks moins importante que prévu

** Les actions des sociétés de gaz naturel EQT Corp EQT.N en hausse de 2,3 %, Energy Transfer ET.N et Williams Companies

WMB.N en hausse marginale

** NextDecade NEXT.O et Cheniere Energy LNG.N en hausse marginale

** Les ETF - United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,6 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 3,9 %