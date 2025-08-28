 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 828,79
0,00%
Les compagnies de gaz naturel gagnent du terrain grâce à un stockage moins important que prévu
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 3,2 % à 2,94 $ par million d'unités thermiques britanniques après que l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) ait fait état d'une augmentation des stocks moins importante que prévu

** Les actions des sociétés de gaz naturel EQT Corp EQT.N en hausse de 2,3 %, Energy Transfer ET.N et Williams Companies

WMB.N en hausse marginale

** NextDecade NEXT.O et Cheniere Energy LNG.N en hausse marginale

** Les ETF - United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,6 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 3,9 %

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
242,140 USD NYSE +0,21%
ENERGY TRANSFER
17,660 USD NYSE +0,60%
EQT
52,380 USD NYSE +2,02%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
10,6100 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
68,33 USD Ice Europ +0,78%
Pétrole WTI
64,34 USD Ice Europ +0,75%
WILLIAMS COMPANI
57,985 USD NYSE +0,88%
