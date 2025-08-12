Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 4,7 % à 2,817 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont chuté en raison d'une production presque record, d'une offre abondante de combustible stocké et de prévisions d'un temps plus frais et d'une demande plus faible que prévu jusqu'à la fin du mois d'août

** La baisse des prix s'est accompagnée d'une diminution des flux quotidiens de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et de l'approche d'une tempête qui pourrait frapper la côte Est des États-Unis sous la forme d'un ouragan destructeur de la demande la semaine prochaine

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de manière marginale, EQT Corp EQT.N en baisse de 2 %, Cheniere Energy LNG.N en baisse de 1,3 % et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,4 %

** FNB - United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 8 %