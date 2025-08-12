 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 757,00
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 4,7 % à 2,817 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont chuté en raison d'une production presque record, d'une offre abondante de combustible stocké et de prévisions d'un temps plus frais et d'une demande plus faible que prévu jusqu'à la fin du mois d'août

** La baisse des prix s'est accompagnée d'une diminution des flux quotidiens de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et de l'approche d'une tempête qui pourrait frapper la côte Est des États-Unis sous la forme d'un ouragan destructeur de la demande la semaine prochaine

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de manière marginale, EQT Corp EQT.N en baisse de 2 %, Cheniere Energy LNG.N en baisse de 1,3 % et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,4 %

** FNB - United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 8 %

Environnement

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
227,320 USD NYSE -1,26%
CNX RESOURCES
28,595 USD NYSE -0,57%
EQT
50,610 USD NYSE -2,39%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEW FRTRS ENER RG-A
2,3550 USD NASDAQ -10,11%
Pétrole Brent
66,14 USD Ice Europ -0,85%
Pétrole WTI
63,27 USD Ice Europ -1,13%
WILLIAMS COMPANI
57,210 USD NYSE -1,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank