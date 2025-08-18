 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les compagnies de gaz naturel chutent en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des prix du gaz naturel

NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 chutent de 1,3 %, à 2,88 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont baissé en raison d'une production presque record, de stocks de combustibles abondants et de prévisions d'un temps moins chaud que prévu la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N baisse de 2,2 %, EQT Corp EQT.N baisse de 3,6 % et Williams Companies WMB.N baisse de 1,1 %

** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse marginale et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 2,6 %

Valeurs associées

CNX RESOURCES
28,000 USD NYSE -2,76%
EQT
49,990 USD NYSE -5,43%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,06 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
62,97 USD Ice Europ -0,32%
WILLIAMS COMPANI
56,620 USD NYSE -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

