Les compagnies de gaz naturel chutent en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des prix du gaz naturel
** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 chutent de 1,3 %, à 2,88 $ par million d'unités thermiques britanniques
** Les prix du gaz naturel ont baissé en raison d'une production presque record, de stocks de combustibles abondants et de prévisions d'un temps moins chaud que prévu la semaine prochaine
** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources
CNX.N baisse de 2,2 %, EQT Corp EQT.N baisse de 3,6 % et Williams Companies WMB.N baisse de 1,1 %
** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse marginale et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 2,6 %
