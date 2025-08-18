Les compagnies de gaz naturel chutent en raison d'une production presque record et de prévisions météorologiques plus fraîches

18 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des prix du gaz naturel

NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 chutent de 1,3 %, à 2,88 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont baissé en raison d'une production presque record, de stocks de combustibles abondants et de prévisions d'un temps moins chaud que prévu la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N baisse de 2,2 %, EQT Corp EQT.N baisse de 3,6 % et Williams Companies WMB.N baisse de 1,1 %

** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse marginale et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 2,6 %