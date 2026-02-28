Les compagnies aériennes suspendent leurs vols au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran

* La fermeture de l'espace aérien affecte les liaisons entre l'Europe et l'Asie

* Lufthansa, Wizz Air et d'autres compagnies interrompent leurs vols vers les régions concernées

* L'autorité européenne de régulation de l'aviation déconseille le survol du Moyen-Orient dans le cadre d'opérations militaires

(Plus de détails sur les opérations militaires dans le Golfe, les compagnies aériennes dont Emirates et British Airways, la déclaration de l'AESA, les commentaires des analystes et les données du Cirium)

Les compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols au Moyen-Orient samedi, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, plongeant la région dans une nouvelle confrontation militaire. Les cartes de vol ont montré que l'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël et de Bahreïn était pratiquement vide lorsque Israël a déclaré avoir frappé l'Iran et que l'armée américaine a lancé une série de frappes contre des cibles dans le pays. L'Iran a riposté par une salve de missiles.

Les compagnies aériennes ont annulé près de 40 % des vols à destination d'Israël et 6,7 % des vols à destination de l'ensemble de la région samedi, selon les données préliminaires du Cirium.

Des témoins ont rapporté à Reuters des explosions dans le Golfe, notamment à Doha, au Qatar, qui accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, ainsi qu'à Abu Dhabi et Dubaï, dans les Émirats arabes unis.

Cette escalade a réduit les espoirs d'une solution diplomatique au différend nucléaire entre Téhéran et l'Occident et a ravivé le conflit après des semaines de renforcement de l'armée américaine dans la région. Il s'agit du dernier bouleversement en date pour le transport aérien dans cette région habituellement très fréquentée, dans un contexte d'escalade des tensions. Les aéroports du Moyen-Orient sont parmi les plus fréquentés au monde. Ils couvrent une zone qui s'étend de l'Iran et de l'Irak à la Méditerranée et servent de plaque tournante pour les vols entre l'Europe et l'Asie. La région joue également un rôle plus important depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien au-dessus des deux pays.

Les zones de conflit représentent une charge opérationnelle croissante pour les compagnies aériennes, car les attaques aériennes suscitent des inquiétudes quant aux tirs accidentels ou délibérés sur le trafic aérien commercial. L'allongement de la durée des vols nécessite également plus de carburant, ce qui augmente leurs coûts. Israël, l'Iran, l'Irak, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie ont fermé leur espace aérien à la suite des attaques et une carte de la région sur Flightradar24 montre que les avions évitent ces zones.

BRITISH AIRWAYS, LUFTHANSA, WIZZ AIR SUSPENDENT LEURS VOLS

L'EASA, l'autorité de régulation de l'aviation de l'Union européenne, a recommandé samedi à ses compagnies aériennes de rester à l'écart de l'espace aérien affecté par l'intervention militaire en cours.

British Airways, propriété de IAG ICAG.L , a déclaré qu'elle surveillait la situation et qu'elle avait annulé ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars, ainsi que ses vols de samedi vers Amman.

Le ministère russe des transports a déclaré samedi que les transporteurs aériens russes avaient suspendu leurs vols vers l'Iran et Israël.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a déclaré qu'elle suspendait ses vols à destination et en provenance de Dubaï samedi et dimanche et qu'elle interrompait temporairement les liaisons avec Tel-Aviv, Beyrouth et Oman jusqu'au 7 mars. Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv et de Beyrouth.

Iberia a également annulé ses vols à destination de Tel Aviv, tandis que Wizz Air WIZZ.L a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abou Dhabi et d'Amman avec effet immédiat jusqu'à la même date.

Les passagers et les compagnies aériennes doivent s'attendre à ce que l'espace aérien soit fermé pendant un certain temps dans la région. Il est également important de tenir compte des tensions entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui limiteront encore davantage l'espace aérien, a déclaré Eric Schouten, directeur du cabinet de conseil en sécurité aérienne Dyami.

"Les hostilités étant en cours, l'impact sur l'aviation régionale est immédiat et très fluctuant", a-t-il déclaré.

"Nous prévoyons également des évacuations de précaution ou des fermetures temporaires dans certains aéroports du Golfe si l'enveloppe de la menace s'élargit, ce qui perturberait immédiatement les principaux centres de transit", a-t-il ajouté.

Plusieurs compagnies aériennes indiennes, dont Air India, ont également suspendu leurs vols vers le Moyen-Orient.

TRANSPORTEURS RÉGIONAUX TOUCHÉS

Les fermetures de l'espace aérien régional ont perturbé plusieurs vols d'Emirates, a déclaré le transporteur basé à Dubaï, tandis que sa compagnie sœur flydubai a indiqué qu'elle avait temporairement suspendu ses opérations samedi "en raison des développements en cours dans la région"

Qatar Airways et Kuwait Airways ont temporairement suspendu leurs vols, tandis que Turkish Airlines a également annulé ses vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient.

L'autorité aéronautique du Koweït a déclaré qu'elle arrêtait tous les vols vers l'Iran jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse de l'État, tandis qu'Oman Air a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols vers Bagdad en raison de l'évolution de la situation dans la région. KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , a avancé la suspension de son service Amsterdam-Tel Aviv, annulant le vol prévu pour samedi après les frappes en Iran, a déclaré un porte-parole.

La compagnie aérienne avait annoncé mercredi que les vols seraient interrompus à partir du dimanche 1er mars. Un seul vol à destination de Tel Aviv était prévu pour samedi. Virgin Atlantic a indiqué qu'elle avait décidé d'éviter temporairement l'espace aérien irakien , ce qui a entraîné un réacheminement de ses vols.