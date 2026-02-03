Les compagnies aériennes obtiennent gain de cause sur l'arrêt de la cour d'appel concernant la divulgation des frais pour les consommateurs

Les compagnies aériennes affirment que la règle perturbe les interactions avec les clients

L'USDOT affirme que les consommateurs ont payé 543 millions de dollars de frais en trop chaque année

Les compagnies aériennes ont perçu 7,3 milliards de dollars en frais de bagages en 2024

L'administration Trump s'est opposée aux règles de protection des consommateurs des compagnies aériennes de l'ère Biden

par David Shepardson

Une cour d'appel fédérale a accepté mardi d'annuler sa décision de l'année dernière selon laquelle le ministère américain des Transports était habilité à exiger des compagnies aériennes qu'elles divulguent intégralement les frais à l'avance lorsque les passagers réservent des vols.

La 5e cour d'appel fédérale de la Nouvelle-Orléans, dans une décision en banc, a annulé la règle du ministère des transports et renversé une décision prise en janvier 2025 par un panel de trois juges, qui avait renvoyé la règle au ministère des transports, mais avait bloqué son application. Les grandes compagnies aériennes ont contesté une règle favorable aux consommateurs publiée en avril 2024 sous l'administration Biden, qui exigeait des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les "frais accessoires" tels que les frais de bagages au cours du processus de réservation, en faisant valoir que la loi fédérale ne donnait pas au ministère des transports le pouvoir d'édicter de telles règles.

L'année dernière, la cour d'appel a déclaré que le ministère des transports était habilité à rédiger des règles sur les pratiques déloyales ou trompeuses des compagnies aériennes, mais elle a estimé que le ministère n'avait pas respecté les règles de procédure et l'a renvoyé devant le ministère des transports pour qu'il réexamine sa décision. L'administration Trump a pris d'autres mesures pour abandonner les initiatives de l'administration Biden en matière de protection des consommateurs des compagnies aériennes, notamment exigeant l'indemnisation des passagers pour les retards de vol causés par les transporteurs.

American Airlines AAL.O United Airlines UAL.O Delta Air Lines < DAL.N> JetBlue <JBLU.O > et Alaska Airlines ALK.N , ainsi que les groupes commerciaux Airlines for America et l'Association internationale du transport aérien, avaient fait valoir que la réglementation "bouleverserait la façon dont les compagnies aériennes interagissent avec leurs clients, à grands frais, et sans bénéfice démontré". Airlines for America n'a pas souhaité faire de commentaire. La réglementation publiée par l'USDOT en avril 2024 exigeait des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service à côté des tarifs aériens afin d'aider les consommateurs à éviter les frais inutiles ou inattendus. En 2024, l'USDOT a déclaré que les consommateurs payaient annuellement 543 millions de dollars de frais en trop, ce qui générait des revenus supplémentaires pour les compagnies aériennes grâce aux passagers surpris de devoir payer "des frais plus élevés à l'aéroport pour l'enregistrement d'un bagage." Les grandes compagnies aériennes facturent des frais de bagages plus élevés si les voyageurs ne paient pas à l'avance ou n'attendent pas l'heure du vol. Plusieurs compagnies aériennes américaines ont augmenté les frais en 2024 pour les bagages enregistrés. Les compagnies aériennes américaines ont perçu 7,3 milliards de dollars en frais de bagages en 2024, contre 7,1 milliards de dollars en 2023.