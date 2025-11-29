Les compagnies aériennes mondiales s'empressent de réparer leurs avions, alors qu'Airbus présente ses excuses après le rappel de l'A320

Le rappel interrompt les vols en Asie et en Europe après des perturbations des voyages aux États-Unis

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320

Les régulateurs du monde entier demandent des correctifs logiciels

L'incident de JetBlue a mis en évidence la vulnérabilité du logiciel de contrôle des vols

Les compagnies aériennes du monde entier se sont empressées de corriger un problème logiciel sur les Airbus A320 samedi, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a interrompu des centaines de vols en Asie et en Europe et a menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Guillaume Faury, directeur général d'Airbus AIR.PA , a présenté ses excuses aux compagnies aériennes et aux passagers après le rappel surprise de 6 000 avions, soit plus de la moitié de la flotte mondiale de la famille A320, qui a récemment dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré de l'industrie.

"Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de nos compagnies aériennes clientes et de nos passagers qui sont touchés par cette situation", a déclaré Faury sur LinkedIn.

L'alerte de vendredi fait suite à une perte d'altitude involontaire sur un vol JetBlue JBLU.O du 30 octobre entre Cancun, au Mexique, et Newark, dans le New Jersey, qui a blessé 10 passagers, selon l'agence française des accidents BEA, qui enquête sur l'incident.

Les compagnies aériennes ont travaillé toute la nuit après que les autorités de régulation internationales leur ont demandé de remédier au problème avant de reprendre les vols.

Cette mesure a permis d'éviter le scénario le plus pessimiste et de limiter le nombre de retards de vols en Asie et en Europe. Les États-Unis devront faire face à une forte demande après les vacances de Thanksgiving.

"La situation n'est pas aussi chaotique que certains pourraient le penser", a déclaré Brendan Sobie, analyste de l'aviation basé en Asie. "Mais cela crée quelques maux de tête à court terme pour les opérations."

LE RAPPEL D'AIRBUS TOMBE À POINT NOMMÉ POUR CERTAINES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'alerte est tombée à un moment de la journée où de nombreuses compagnies aériennes européennes et asiatiques réduisent leur programme, ce qui ne nécessite généralement pas que les avions court et moyen-courriers tels que l'A320 volent la nuit, ce qui laisse du temps pour les réparations.

Aux États-Unis, en revanche, l'alerte est survenue au cours de la journée précédant le week-end très chargé de Thanksgiving.

Steven Greenway, directeur général de la compagnie aérienne saoudienne Flyadeal, a déclaré que le rappel avait eu lieu tard dans la soirée, ce qui a permis d'éviter des perturbations plus graves. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait réparé les 13 avions concernés et qu'elle reprendrait ses activités normales vers minuit.

"C'était un grand effort d'équipe, mais nous avons eu de la chance au niveau du timing", a déclaré Greenway à Reuters.

Les compagnies aériennes doivent revenir à une version antérieure du logiciel d'un ordinateur qui aide à déterminer l'angle du nez des avions concernés et, dans certains cas, elles doivent également modifier le matériel lui-même, principalement sur les anciens avions en service.

Samedi, Airbus a indiqué aux compagnies aériennes que les réparations de certains des A320 concernés pourraient être moins lourdes qu'on ne l'avait d'abord pensé, selon des sources du secteur, et que moins de 1 000 appareils, selon les estimations initiales, nécessiteraient des modifications matérielles fastidieuses.

Malgré cela, les dirigeants de l'industrie ont déclaré que cette action abrupte était un mal de tête rare et potentiellement coûteux à un moment où la maintenance est sous pression dans le monde entier en raison des pénuries de main-d'œuvre et de pièces détachées.

Des questions restent également en suspens quant à l'impact des radiations de l'éruption solaire, mises en cause dans l'incident JetBlue, et que les enquêteurs français traitent comme un "incident", la plus basse des trois catégories d'urgence potentielle en matière de sécurité.

"Il est difficile de faire face à tout défi opérationnel qui survient à court terme et qui affecte une grande partie de vos opérations", a déclaré John Strickland, consultant en aviation basé au Royaume-Uni.

LA RÉPARATION EST SIMPLE MAIS NÉCESSAIRE

La réparation doit être achevée avant que les avions puissent voler à nouveau avec des passagers, un processus qui prend deux à trois heures par avion.

Au niveau mondial, il y a environ 11 300 avions monocouloirs en service, dont 6 440 du modèle principal A320. Parmi eux figurent certaines des compagnies low-cost les plus importantes et les plus fréquentées.

Les données de suivi de Cirium et FlightAware ont montré que la plupart des aéroports mondiaux fonctionnent avec des niveaux de retard bons à modérés.

Wizz Air WIZZ.L a déclaré que des mises à jour avaient été effectuées pendant la nuit sur tous ses avions concernés. La compagnie aérienne européenne à bas prix a déjà été durement touchée par des immobilisations au sol dues à de longs délais d'attente pour des réparations de moteurs plutôt qu'à des problèmes de sécurité.

AirAsia, l'un des plus gros clients mondiaux de l'A320, a déclaré qu'elle visait à terminer les réparations dans les 48 heures.

Le régulateur indien de l'aviation a déclaré samedi que le géant du budget IndiGo INGL.NS avait terminé la réinitialisation de 184 de ses 200 avions, tandis qu'Air India avait effectué 69 des 113 avions concernés. Les deux compagnies devraient avoir terminé le processus samedi.

Taïwan, quant à elle, a déclaré qu'environ deux tiers des 67 avions A320 et A321 exploités par les transporteurs de l'île étaient affectés.

ANA Holdings 9202.T a annulé 95 vols samedi, affectant 13 500 voyageurs. La plus grande compagnie aérienne du Japon et ses filiales telles que Peach Aviation exploitent le plus grand nombre d'Airbus A320 dans le pays.

La compagnie rivale Japan Airlines 9201.T possède une flotte essentiellement composée de Boeing BA.N et n'utilise pas d'A320.

Jetstar, le transporteur économique de la compagnie nationale australienne Qantas QAN.AX , a déclaré que certains de ses vols seraient affectés.

Le ministère sud-coréen des transports a déclaré que la modernisation de 42 appareils devrait être achevée dimanche matin.

American Airlines AAL.O , le plus grand opérateur mondial d'A320, a déclaré que 209 de ses 480 jets devaient être réparés, ce qui est inférieur aux estimations initiales, et que la plupart des travaux devraient être terminés d'ici samedi.

Les compagnies américaines Delta Air Lines DAL.N , JetBlue et United Airlines comptent également parmi les plus grands opérateurs de la famille A320.

Bien que la période de Thanksgiving soit critique pour les compagnies aériennes aux États-Unis, Strickland a déclaré que l'impact financier pour les transporteurs européens serait atténué par le fait que le rappel a eu lieu pendant une période d'accalmie avant les vacances de fin d'année et la saison de ski.