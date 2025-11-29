Les compagnies aériennes mondiales s'empressent de réparer les A320 après le rappel d'Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le rappel interrompt les vols en Asie et en Europe après l'interruption des voyages aux États-Unis

*

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320

*

Les régulateurs du monde entier demandent des correctifs logiciels

*

L'incident de JetBlue a révélé une vulnérabilité dans le logiciel de contrôle de vol

(Mise à jour avec les compagnies aériennes européennes, le commentaire d'AirAsia, Wizz Air) par Tim Kelly, Abhijith Ganapavaram et Tim Hepher

Les compagnies aériennes du monde entier se sont précipitées samedi pour corriger un problème logiciel sur leurs Airbus A320, alors qu'un rappel par le constructeur européen a temporairement cloué au sol des avions en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année. Le rappel de 6 000 avions, couvrant plus de la moitié de la flotte mondiale de la famille A320 d'Airbus AIR.PA , est l'un des plus importants de ses 55 ans d'histoire et constitue un coup dur pour le constructeur quelques semaines après que l'A320 ait dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré.

Les compagnies aériennes ont travaillé toute la nuit pour apporter des correctifs après qu'Airbus a procédé à un rappel d'urgence auprès de 350 opérateurs dans le monde, et les régulateurs mondiaux ont demandé aux transporteurs de remédier au problème logiciel avant de reprendre les vols.

Ces mesures ont permis d'éviter le pire scénario et de limiter le nombre de retards de vols en Asie et en Europe tôt dans la journée de samedi. Les États-Unis devront faire face à une forte demande de transport plus tard dans la journée, après les vacances de Thanksgiving.

"La situation n'est pas aussi chaotique que certains pourraient le penser", a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant du secteur de l'aviation basé en Asie, ajoutant que les compagnies aériennes étaient toujours prêtes à faire face à diverses perturbations potentielles. "Mais cela crée quelques maux de tête à court terme pour les opérations."

Airbus indique également aux compagnies aériennes que les réparations d'urgence de certains des A320 concernés pourraient être moins lourdes que ce que l'on pensait au départ, selon des sources du secteur, avec moins d'appareils que ce que l'on craignait susceptibles de nécessiter des modifications matérielles plutôt qu'une correction logicielle.

Malgré cela, les dirigeants de l'industrie ont déclaré que cette action abrupte était un mal de tête rare et potentiellement coûteux à un moment où la maintenance est sous pression dans le monde entier en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de pièces détachées.

LA CORRECTION EST SIMPLE MAIS NÉCESSAIRE Au niveau mondial, il y a environ 11 300 avions monocouloirs en service, dont 6 440 du modèle principal A320. La correction consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur et, bien que relativement simple, elle doit être effectuée avant que les avions ne puissent voler à nouveau.

La compagnie aérienne européenne à bas prix Wizz Air

WIZZ.L a déclaré tôt samedi que les mises à jour logicielles avaient été mises en œuvre pendant la nuit sur tous ses avions de la famille A320 concernés et qu'aucune autre perturbation n'était attendue.

Les données de suivi des vols de Cirium et FlightAware ont montré que la plupart des aéroports du monde fonctionnaient avec des niveaux de retard allant de bons à modérés.

AirAsia, l'un des plus gros clients mondiaux de l'A320, a déclaré qu'elle avait l'intention d'effectuer les réparations dans les 48 heures, les équipes d'ingénieurs travaillant "24 heures sur 24".

L'autorité indienne de régulation de l'aviation a déclaré que 338 avions Airbus étaient concernés dans le pays, mais que la réinitialisation du logiciel serait achevée d'ici dimanche. La plus grande compagnie aérienne du pays, IndiGo INGL.NS , a déclaré avoir terminé la réinitialisation sur 160 de ses 200 avions, tandis qu'Air India a déclaré avoir effectué la réinitialisation sur 42 de ses 113 avions affectés. Les deux compagnies ont annoncé des retards.

L'administration de l'aviation civile de Taïwan a demandé aux compagnies aériennes de procéder à des inspections et à des travaux de maintenance. Elle estime qu'environ deux tiers des 67 avions A320 et A321 exploités par les transporteurs de l'île sont concernés.

L'autorité de l'aviation civile de Macao a déclaré qu'elle avait demandé à Air Macau de résoudre le problème, notamment en reprogrammant les vols afin de minimiser les perturbations pour les passagers.

ANA Holdings 9202.T , la plus grande compagnie aérienne japonaise, a annulé 95 vols samedi, affectant 13 500 voyageurs.

ANA et ses filiales, telles que Peach Aviation, exploitent le plus grand nombre d'Airbus A320 au Japon. Sa principale rivale, Japan Airlines 9201.T , possède une flotte essentiellement composée de Boeing BA.N et n'utilise pas d'A320.

UN INCIDENT SURVENU EN OCTOBRE A DÉCLENCHÉ UN RAPPEL, SELON DES SOURCES

Des sources industrielles ont déclaré qu'une brusque perte d'altitude sur un vol de JetBlue le 30 octobre de Cancun, Mexique, à Newark, New Jersey, qui a blessé plusieurs passagers, a déclenché le rappel de l'Airbus.

Jetstar, le transporteur économique de la compagnie australienne Qantas QAN.AX , a déclaré que certains de ses vols seraient affectés. La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines 020560.KS a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations importantes dans son programme de vols . Sa rivale nationale, Korean Air

003490.KS , a déclaré qu'elle s'efforçait de remettre en service 10 de ses avions à réaction.

Le ministère sud-coréen des transports a déclaré que la remise à niveau de 42 appareils devrait être achevée d'ici dimanche matin.

La compagnie aérienne à bas prix de Hong Kong, HK Express, a déclaré qu'elle avait remis à niveau plus de la moitié de ses appareils concernés et que les opérations de vol étaient normales. American Airlines AAL.O , le plus grand opérateur mondial d'A320, a déclaré que 209 de ses 480 appareils A320 avaient besoin d'une réparation, révisée à la baisse par rapport à une estimation précédente, et que la plupart des travaux devraient être terminés d'ici à samedi.

D'autres transporteurs américains, Delta Air Lines DAL.N , JetBlue JBLU.O et United Airlines, figurent également parmi les 10 plus grands exploitants mondiaux de la famille A320. La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE et la compagnie britannique easyJet EZJ.L font partie des autres compagnies aériennes qui ont déclaré qu'elles effectueraient les réparations.

La compagnie low-cost du Moyen-Orient Air Arabia AIRA.DU a déclaré qu'elle mettrait en œuvre les "mesures nécessaires" sur les appareils concernés. La compagnie colombienne Avianca a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, ce qui l'a incitée à fermer la vente de billets pour les voyages jusqu'au 8 décembre.