Les compagnies aériennes mettent en garde : les objectifs de carburant vert sont menacés par l'insuffisance de l'offre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La production de SAF n'atteint pas les volumes escomptés, déclare Willie Walsh de l'IATA

*

Le SAF représente actuellement 0,3 % de l'utilisation mondiale de carburéacteur et devrait représenter 0,7 % d'ici à 2025

*

Les compagnies aériennes accusent les producteurs d'être à l'origine des prix élevés du SAF et d'une production insuffisante

(Ajoute d'autres projections de l'IATA sur la croissance du SAF, ainsi que des déclarations de l'économiste en chef de l'IATA) par Joanna Plucinska et Olivia Le Poidevin

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré mardi que l'industrie mondiale du transport aérien ne parviendrait probablement pas à atteindre ses objectifs en matière d'utilisation de carburéacteur écologique dans les années à venir, imputant les progrès "décevants" aux producteurs de carburant et aux autorités de réglementation.

Le carburant aviation durable (SAF), fabriqué en grande partie à partir de déchets ou d'huiles de cuisson usagées, peut réduire les émissions de manière significative par rapport au carburant aviation traditionnel. Cependant, il reste deux à cinq fois plus cher que le carburant conventionnel.

L'IATA prévoit que 2,4 millions de tonnes de SAF seront disponibles en 2026, ce qui ne représente que 0,8 % de la consommation totale de carburant. Cela signifie que la croissance du secteur du SAF a ralenti - la croissance de la production a doublé entre 2024 et 2025, mais n'augmentera probablement que de 0,5 million de tonnes métriques entre 2025 et 2026, a déclaré l'IATA.

Le secteur de l'aviation dans son ensemble s'est engagé en 2021 à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, en s'appuyant fortement sur un passage progressif au SAF.

"Nous ne voyons pas le SAF produit dans les volumes que nous espérions et que nous attendions. C'est décevant", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'association professionnelle, aux journalistes. Il avait déjà prévenu que l'objectif de neutralité carbone en 2050 pourrait être menacé.

Le carburant aviation durable représente environ 0,3 % de la consommation mondiale de carburant aviation et ne devrait atteindre que 0,7 % d'ici à 2025, selon les données de l'IATA. Les experts affirment que la production doit augmenter rapidement pour que le secteur atteigne ses objectifs en matière d'émissions.

Les compagnies aériennes affirment depuis longtemps qu'elles sont prêtes à acheter tout le SAF disponible, mais elles accusent les producteurs de carburéacteur de gonfler artificiellement les prix et de ne pas produire suffisamment de carburant plus écologique.

"Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de disponibilité, et elles ne sont tout simplement pas en mesure de mettre la main sur le SAF dont elles ont besoin pour réaliser l'ambition qu'elles ont exprimée", a déclaré Willie Walsh.

L'économiste en chef de l'IATA, Marie Owens Thomsen, a ajouté que les mandats réglementaires introduits par l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont encouragé les producteurs de carburant à augmenter encore les prix du SAF, Willie Walsh ajoutant que cette pratique est synonyme d'exploitation des prix.

Environnement

Valeurs associées

AIR NEW ZEALAND
0,3451 USD OTCBB 0,00%
AIRBUS
195,7800 EUR Euronext Paris -1,16%
BOEING CO
206,340 USD NYSE +2,22%
