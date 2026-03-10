Les compagnies aériennes JetBlue s'arrêtent au sol sur toutes les destinations, selon la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un arrêt au sol est en place pour tous les avions de JetBlue Airways JBLU.O à toutes les destinations, a déclaré l'Administration fédérale de l'aviation américaine dans un avis publié mardi.

L'arrêt au sol a été émis à la demande de la compagnie aérienne, précise l'avis de la FAA.