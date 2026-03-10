Bénéfice net record pour Lego en 2025, année "fantastique" malgré les incertitudes géopolitiques (patron à l'AFP)

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mardi des ventes et des bénéfices record pour son exercice 2025, une année "fantastique" selon son patron, malgré un environnement instable.

Le groupe a dégagé l'an passé un bénéfice net en hausse de 21%, à 16,71 milliards de couronnes (2,22 milliards d'euros), le plus important jamais enregistré. Son chiffre d'affaires a bondi de 12% à 83,53 milliards de couronnes (11,18 milliards d'euros).

"Je ne dirais pas que la volatilité et tout ce qui se passe (dans le monde, ndlr) n'a aucun impact sur nous, mais je pense que nous avons une dynamique telle que nous gagnons des parts de marché d'une manière qui nous permet de croître malgré tout", a dit le directeur général de Lego, Niels Christiansen, dans un entretien à l'AFP.

Ses ventes au consommateur (hors licences, etc.) ont augmenté de 16% sur l'ensemble des marchés, même en Chine, où le groupe renoue avec la croissance après des années d'investissement.

"Si l'on regarde le secteur du jouet sur les trois dernières années (...) il est en gros resté stable dans le temps. Et même s'il est resté stable, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres chaque année", a dit M. Christiansen, qui table sur une croissance à un chiffre, "dans le haut de la fourchette" pour 2026.

Selon lui, la recette du succès de Lego, entreprise familiale non cotée, consiste à combiner innovation et optimisation de sa production, à travers ses six usines.

"Nous produisons au plus près des marchés et des consommateurs. Nous pouvons fabriquer très tard dans le processus, ce qui nous permet de savoir ce qui est réellement très demandé et ce qui fonctionne bien", s'est félicité M. Christiansen.

Lego dont le nom est une contraction du danois "joue bien" ("leg godt"), mise aussi sur les partenariats -comme avec Pokemon ou FIFA- et l'innovation technologique pour séduire les consommateurs.

Son portefeuille compte actuellement 860 produits, dont la moitié sont nouveaux.