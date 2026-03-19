Les compagnies aériennes européennes et l'UE s'opposent sur les appels à retarder les règles sur les carburants verts

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* Les directeurs généraux des compagnies aériennes européennes se réunissent à Bruxelles

* Les dirigeants des compagnies aériennes demandent l'annulation de l'obligation d'utiliser du carburéacteur synthétique

* La guerre et les prix du pétrole affectent le secteur de l'aviation

(La Commission européenne rejette la demande de suspension du mandat vert.) par Joanna Plucinska et Tim Hepher

Les dirigeants des compagnies aériennes européennes ont exhorté l'UE jeudi à reporter les parties"en panne" de son programme vert, mettant en garde contre l'augmentation des tarifs due au conflit au Moyen-Orient , mais l'Union a rapidement rejeté tout retard en affirmant que les objectifs climatiques restaient sur la bonne voie.

"Nous avons un chemin à suivre. Nous poursuivons nos objectifs et l'industrie doit investir", a déclaré à Reuters Apostolos Tzitzikostas, le commissaire européen en charge du transport durable et du tourisme.

Invoquant le manque d'approvisionnement et les coûts élevés, le groupe de pression A4E de l'industrie du transport aérien a exhorté les régulateurs à annuler les mandats pour l'utilisation de carburéacteur synthétique durable (eSAF) à partir de 2030, confirmant un rapport de Reuters .

"Nous demandons que le mandat relatif à l'eSAF soit reporté jusqu'à ce que l'eSAF soit réellement disponible", a déclaré Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet EZJ.L , lors d'une conférence de presse.

UN FARDEAU INÉGAL POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES EUROPÉENNES?

Air France-KLM AIRF.PA , Ryanair RYA.I et d'autres grands transporteurs déplorent depuis des années que l'obligation d'utiliser des carburants verts impose une charge inégale aux compagnies aériennes européennes, permettant aux transporteurs d'Asie et du Moyen-Orient de bénéficier d'un avantage en termes de coûts.

L'industrie du kérosène vert et les groupes de défense de l'environnement insistent sur le fait que ce changement est nécessaire pour réduire la dépendance du secteur à l'égard du pétrole.

"Cela mettrait en danger notre sécurité énergétique future juste pour obtenir des résultats trimestriels à court terme", a déclaré Matteo Mirolo, conseiller spécial du directeur général d'Arcadia eFuels.

LA GUERRE AU MOYEN-ORIENT SE RÉPERCUTE SUR LE SECTEUR

Le conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa troisième semaine, a plongé l'aviation dans la tourmente, avec des vols annulés ou déroutés sur des milliers de kilomètres et la plupart des espaces aériens au-dessus du Golfe toujours fermés par crainte d'attaques de missiles et de drones.

Les prix du kérosène ont grimpé en flèche, entraînant une hausse des coûts d'exploitation: les prix européens ont doublé et les prix asiatiques ont augmenté de près de 80 % depuis le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, fin février.

Bien que la plupart des compagnies aériennes européennes soient protégées par des contrats de couverture des prix du carburant, ceux-ci devraient arriver à échéance dans les mois à venir. Lors du sommet annuel de Bruxelles, les directeurs généraux ont prévenu que l'Europe ne serait pas à l'abri d'une hausse des prix des billets liée à l'augmentation du prix du pétrole.

M. Jarvis a déclaré que les consommateurs devraient réserver leurs vols à l'avance pour éviter une hausse des prix.

Air France-KLM et SAS ont déjà déclaré qu'ils devront augmenter le prix des billets en raison de l'augmentation du prix du kérosène, tandis que Finnair a averti que les réserves de kérosène pourraient s' épuiser en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz.

GAGNANTS ET PERDANTS?

Les compagnies aériennes américaines telles que Delta

DAL.N ont mis en garde cette semaine contre l'augmentation du prix des billets liée au coût du carburant, car de nombreux transporteurs américains n'ont pas couvert leurs coûts de carburant. La demande de voyages de printemps reste cependant forte.

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que les touristes européens sont susceptibles de voyager plus près de chez eux afin de réduire les temps de vol et d'éviter les vols long-courriers au-dessus du Moyen-Orient.

Les directeurs généraux ont déclaré qu'il était trop tôt pour dire comment l'écosystème de l'aviation serait remodelé par la guerre à long terme.

British Airways ajoute des vols vers des destinations comme les Caraïbes qui évitent de survoler l'espace aérien du Moyen-Orient, tandis que le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré aux journalistes que le transporteur est prêt à lancer une nouvelle route vers la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, dans le cadre de l'expansion de ses vols vers l'Asie du Sud-Est.