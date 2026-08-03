Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières profitent de la baisse des prix du pétrole

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3 août - ** Les actions des principales compagnies aériennes et des principaux opérateurs de croisière américains progressent en pré-ouverture, alors que les cours du pétrole brut reculent de plus de 5 %

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N progressent de 1,5 % à 2 %

** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N progresse de 2,1 %, Royal Caribbean RCL.N gagne 1,1 % et Carnival Corp CCL.N avance de 1,7 %

** Les cours du pétrole ont baissé après que le président américain Donald Trump a renoncé à une nouvelle attaque contre l’Iran, cherchant à conclure rapidement un accord qui mettrait un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran et permettrait la réouverture du détroit d’Ormuz

** Les coûts de carburant constituent l’une des principales charges d’exploitation des compagnies aériennes et des opérateurs de croisière, le pétrole étant la principale source d’énergie des avions et des navires

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse de 14 % depuis le début de l'année, contre une progression de 9,4 % pour le S&P 500 .SPX