Les compagnies aériennes et les agences de voyage mettent en garde contre les risques pour le trafic aérien alors que la fermeture partielle se poursuit
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'autres citations et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Les groupes représentant les principales compagnies aériennes américaines et les groupes de voyage ont averti jeudique la fermeture partielle du gouvernement pourrait entraver le trafic aérien à l'approche de la saison des vacances de printemps aux États-Unis.

Le financement du département de la sécurité intérieure a été interrompu le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont l'Administration de la sécurité des transports (TSA), s'en est trouvé interrompu.

Environ 50 000 contrôleurs de sécurité des aéroports de la TSA travaillent sans salaire et, à mesure que la fermeture se poursuit, d'autres travailleurs pourraient ne pas pouvoir ou ne pas vouloir se rendre au travail en raison de difficultés financières.

Les transporteurs s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière, a déclaré Chris Sununu, directeur général de l'association commerciale Airlines for America. Il a fustigé les législateurs qui n'ont pas voté pour mettre fin à la fermeture.

"La crainte est qu'une fois de plus, ils n'agissent pas avant que quelque chose de vraiment désespéré ne se produise, jusqu'à ce que nous ayons de longues files d'attente", a déclaré M. Sununu,ajoutant que les fermetures répétées mettaient en danger le système d'aviation américain.

Les voyages de vacances de printemps vont s'intensifier lorsque les travailleurs de la TSA recevront leur premier salaire zéro le 13 mars, a déclaré M. Sununu. Il a exhorté l'administration Trump à rétablir Global Entry, qui accélère les formalités douanières et d'immigration pour les voyageurs préapprouvés et à faible risque qui entrent aux États-Unis .

Le directeur général de l'Association américaine du voyage, Geoff Freeman, a déclaré qu'il était inacceptable de ne pas payer les travailleurs chargés de la sécurité dans les aéroports.

"Les agents de la TSA contrôlent près d'un milliard de passagers par an. Avec un salaire moyen d'environ 35 000 dollars, ce sont des travailleurs qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne pas être payés", a déclaré M. Freeman. "Chaque fois que Washington ne finance pas le gouvernement, ces travailleurs essentiels en paient le prix. Il en va de même pour les voyageurs. Il en va de même pour l'économie

Ha Nguyen McNeill, le plus haut responsable de la TSA, a déclaré au Congrès le mois dernier qu'environ 1 110 agents de sécurité des transports avaient quitté la TSA en octobre et novembre 2025 à la suite d'une fermeture du gouvernement de 43 jours, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à la même période en 2024.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Une colonne de fumée s'élève au dessus d'immeubles de Doha, au Qatar, où les autorités ont annoncé intercepter des missiles, le 5 mars 2026 ( AFP / Mahmud Hams )
    Trump veut choisir le prochain dirigeant iranien, Beyrouth craint le pire
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:32 

    Donald Trump a exigé jeudi "d'être impliqué" dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei, au sixième jour d'une guerre au Moyen-Orient qui menace la banlieue sud de Beyrouth d'un terrifiant déluge de feu israélien. "Le fils de Khamenei n'est ... Lire la suite

  • Une couronne de fleurs et un portrait de Quentin Deranque avant une marche en sa mémoire, le 21 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Homicide de Quentin Deranque: le 7ème mis examen finalement écroué
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:25 

    Un des hommes mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, initialement laissé en liberté, a finalement été écroué jeudi, a annoncé la Cour d'appel à l'AFP, alors qu'une vidéo ... Lire la suite

  • Des marins iraniens blessés, secourus de leur frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, arrivent à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soignés, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Le Sri Lanka abrite un navire de guerre iranien par crainte d'une attaque américaine
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:10 

    Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage d'un second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain. ... Lire la suite

  • Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 20:08 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi qu'un "premier vol charter en provenance d'Oman a décollé", précisant que "d'autres vols seront affrétés dans les prochains jours", alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour.

