Les compagnies aériennes et les agences de voyage mettent en garde contre les risques pour le trafic aérien alors que la fermeture partielle se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les groupes représentant les principales compagnies aériennes américaines et les groupes de voyage ont averti jeudique la fermeture partielle du gouvernement pourrait entraver le trafic aérien à l'approche de la saison des vacances de printemps aux États-Unis.

Le financement du département de la sécurité intérieure a été interrompu le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont l'Administration de la sécurité des transports (TSA), s'en est trouvé interrompu.

Environ 50 000 contrôleurs de sécurité des aéroports de la TSA travaillent sans salaire et, à mesure que la fermeture se poursuit, d'autres travailleurs pourraient ne pas pouvoir ou ne pas vouloir se rendre au travail en raison de difficultés financières.

Les transporteurs s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière, a déclaré Chris Sununu, directeur général de l'association commerciale Airlines for America. Il a fustigé les législateurs qui n'ont pas voté pour mettre fin à la fermeture.

"La crainte est qu'une fois de plus, ils n'agissent pas avant que quelque chose de vraiment désespéré ne se produise, jusqu'à ce que nous ayons de longues files d'attente", a déclaré M. Sununu,ajoutant que les fermetures répétées mettaient en danger le système d'aviation américain.

Les voyages de vacances de printemps vont s'intensifier lorsque les travailleurs de la TSA recevront leur premier salaire zéro le 13 mars, a déclaré M. Sununu. Il a exhorté l'administration Trump à rétablir Global Entry, qui accélère les formalités douanières et d'immigration pour les voyageurs préapprouvés et à faible risque qui entrent aux États-Unis .

Le directeur général de l'Association américaine du voyage, Geoff Freeman, a déclaré qu'il était inacceptable de ne pas payer les travailleurs chargés de la sécurité dans les aéroports.

"Les agents de la TSA contrôlent près d'un milliard de passagers par an. Avec un salaire moyen d'environ 35 000 dollars, ce sont des travailleurs qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne pas être payés", a déclaré M. Freeman. "Chaque fois que Washington ne finance pas le gouvernement, ces travailleurs essentiels en paient le prix. Il en va de même pour les voyageurs. Il en va de même pour l'économie

Ha Nguyen McNeill, le plus haut responsable de la TSA, a déclaré au Congrès le mois dernier qu'environ 1 110 agents de sécurité des transports avaient quitté la TSA en octobre et novembre 2025 à la suite d'une fermeture du gouvernement de 43 jours, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à la même période en 2024.