Les compagnies aériennes et les agences de voyage mettent en garde contre l'impact de la fermeture partielle du gouvernement sur les agents de contrôle dans les aéroports
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes et les groupes de voyage ont exhorté vendredi le Congrès à éviter une fermeture partielle du gouvernement, ce qui aurait pour conséquence qu'environ 50 000 agents de sécurité des aéroports ne seraient pas payés à l'approche de la période de vacances de printemps aux États-Unis.

Le personnel de l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) devrait travailler sans être rémunéré à partir de samedi, en l'absence d'un accord sur le financement des agences du département de la sécurité intérieure (Homeland Security Department).

"Les voyageurs et l'économie américaine ne peuvent pas se permettre que le personnel essentiel de la TSA travaille sans être payé, ce qui augmente le risque d'absences imprévues et d'appels, et peut en fin de compte entraîner des temps d'attente plus longs et des vols manqués ou retardés", ont déclaré Airlines for America, U.S. Travel et American Hotel & Lodging Association dans un communiqué commun.

L'automne dernier, les agents de sécurité des aéroports ont été privés de salaire pendant 43 jours.

Contrairement à la fermeture de l'automne dernier, le Congrès a approuvé une loi visant à financer les opérations de contrôle du trafic aérien jusqu'au 30 septembre.

L'absence des contrôleurs aériens a entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols après le 1er octobre, date du début de la fermeture, ce qui a incité l'Administration fédérale de l'aviation à réduire considérablement le nombre de vols dans 40 grands aéroports.

Pendant la fermeture de l'année dernière, le ministère de la sécurité intérieure a déclaré qu'il paierait plus de 70 000 agents des forces de l'ordre dans l'ensemble du DHS, y compris ceux du CBP, de l'ICE, des services secrets et de la TSA. En octobre, le ministère de la sécurité intérieure a déclaré que les agents de sûreté aérienne fédéraux de la TSA seraient payés, mais pas les agents de contrôle des aéroports.

