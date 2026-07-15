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Les compagnies aériennes digèrent les tensions géopolitiques en haussant les tarifs
information fournie par AOF 15/07/2026 à 12:15

(Zonebourse.com) - Le secteur aérien européen fait preuve d'une résilience inattendue face au regain de tensions au Moyen-Orient, grâce au maintien de prix élevés qui compensent la hausse des coûts du carburant, rapportent les analystes de Morgan Stanley.

Dans une note sectorielle publiée ce matin, les analystes de Morgan Stanley indiquent que le regain de tensions au Moyen-Orient a modifié la perception des investisseurs à l'égard du secteur du transport aérien. En effet, alors que les compagnies aériennes avaient initialement été pénalisées face aux exploitants d'aéroports au début du conflit, elles font désormais preuve d'une résilience inattendue grâce à leur capacité à répercuter la hausse des coûts du carburant sur les prix des billets.

Cette solidité des tarifs compenserait donc, pour l'instant, l'augmentation du prix du kérosène. Pour Morgan Stanley, le secteur privilégie ainsi davantage la préservation des rendements que la croissance des volumes de trafic, une stratégie résumée par la logique "fares over volume" (les prix avant les volumes). La principale interrogation reste toutefois la capacité du secteur à maintenir ces prix élevés sans entamer la demande d'ici à la fin de l'année, notamment à mesure que les compagnies du Moyen-Orient rétabliront leurs capacités.

Il faut dire que transporteurs traditionnels profitent également d'une demande soutenue sur les liaisons vers l'Asie-Pacifique et l'Afrique, ainsi que de capacités toujours réduites chez certains concurrents du Moyen-Orient.

Dans ce contexte, le bureau d'études conserve une recommandation "surpondérer" sur IAG avec une cible inchangée de 6 EUR, le titre fait partie des valeurs favorites de l'analyste parmi les compagnies aériennes européennes. La banque met notamment en avant la vigueur de la demande sur les liaisons transatlantiques, une bonne maîtrise des coûts et un potentiel supplémentaire de retour aux actionnaires.

A l'inverse, Lufthansa reste recommandée à "sous-pondérer", la banque estimant que les risques sur les tarifs, la demande et les coûts sont insuffisamment pris en compte par le marché.

Du côté des infrastructures, Morgan Stanley continue de privilégier Aena et Groupe ADP, tous deux notés "surpondérer" avec des objectifs de cours respectifs de 29,5 EUR et 140 EUR. Aena bénéficie selon elle d'une dynamique favorable du tourisme en Espagne et d'un transfert des capacités aériennes vers la Méditerranée occidentale, tandis qu'ADP présente un profil davantage lié à des catalyseurs réglementaires et à une amélioration attendue de ses résultats à partir de 2027.

En revanche, Fraport (neutre avec une cible de 82 EUR) reste moins attractif en raison du ralentissement de la croissance des capacités à Francfort, juge Morgan Stanley.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 12:15:00.

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