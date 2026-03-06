Les compagnies aériennes annulent des vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Aegean, airBaltic, Air Europa, Etihad, Pegasus et Turkish Airlines)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par ordre alphabétique des compagnies aériennes:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'aux arrivées matinales du 13 mars, ses vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'aux arrivées nocturnes du12 mars, et ses vols à destination de Riyad et de Jeddah jusqu'aux arrivées matinales du 9 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 8 mars, y compris le vol Dubaï-Riga du 9 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Tel Aviv et prévoit de les reprendre le 23 mars.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 11 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 8 mars et à destination et en provenance de Dubaï et Riyad jusqu'au 6 mars, y compris un vol au départ de Dubaï le 7 mars.

KLM a déclaré que les vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam étaient suspendus jusqu'au 8 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 14 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 22 mars et de Tel Aviv à New York jusqu'au 23 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Les vols El AL et Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2 heures du matin, heure locale, le 8 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a annoncé qu'elle réduisait son programme de vols jusqu'à nouvel ordre.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis reprendra un programme de vols commerciaux limités à partir du 6 mars, entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 29 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a déclaré que les vols vers Tel Aviv étaient annulés jusqu'au 9 mars et que les vols vers Amman, Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï et Doha étaient annulés jusqu'au 7 mars, avec un horaire réduit vers Larnaca.

Iberia Express, la compagnie aérienne à bas prix de l'IAG, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 22 mars. Elle a prolongé les annulations de Dubaï jusqu'au 10 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 14 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 15 mars.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient annulés jusqu'au 18 mars. Elle a également annulé les vols vers Dubaï jusqu'au 6 mars et vers Riyad jusqu'au 8 mars.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 22 mars, vers Beyrouth jusqu'au 28 mars, et vers Amman et Erbil jusqu'au 15 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Dammam, Dubaï et Abu Dhabi jusqu'au 10 mars. Les vols vers Larnaca reprendront le 7 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha jusqu'au 7 mars. Elle a repris temporairement les vols de retour à destination et en provenance de Jeddah et Madinah du 4 au 8 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS ET TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Turkish Airlines a supprimé les vols vers l'Iran de son programme jusqu'au 12 mars et Pegasus Airlines a supprimé les vols vers l'Iran jusqu'au 20 mars, a déclaré le ministre turc des Transports. Les vols turcs vers l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie seront interrompus jusqu'au 9 mars et les vols vers le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et les Émirats arabes unis n'auront pas lieu le 6 mars, a-t-il ajouté.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il avait suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

La compagnie singapourienne a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman jusqu'au 15 mars. Les vols vers Jeddah et Médine reprendront à partir du 8 mars.