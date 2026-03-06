 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes annulent des vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Aegean, airBaltic, Air Europa, Etihad, Pegasus et Turkish Airlines)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par ordre alphabétique des compagnies aériennes:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'aux arrivées matinales du 13 mars, ses vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'aux arrivées nocturnes du12 mars, et ses vols à destination de Riyad et de Jeddah jusqu'aux arrivées matinales du 9 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 8 mars, y compris le vol Dubaï-Riga du 9 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Tel Aviv et prévoit de les reprendre le 23 mars.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 11 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 8 mars et à destination et en provenance de Dubaï et Riyad jusqu'au 6 mars, y compris un vol au départ de Dubaï le 7 mars.

KLM a déclaré que les vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam étaient suspendus jusqu'au 8 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 14 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 22 mars et de Tel Aviv à New York jusqu'au 23 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Les vols El AL et Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2 heures du matin, heure locale, le 8 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a annoncé qu'elle réduisait son programme de vols jusqu'à nouvel ordre.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis reprendra un programme de vols commerciaux limités à partir du 6 mars, entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 29 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a déclaré que les vols vers Tel Aviv étaient annulés jusqu'au 9 mars et que les vols vers Amman, Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï et Doha étaient annulés jusqu'au 7 mars, avec un horaire réduit vers Larnaca.

Iberia Express, la compagnie aérienne à bas prix de l'IAG, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 22 mars. Elle a prolongé les annulations de Dubaï jusqu'au 10 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 14 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 15 mars.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient annulés jusqu'au 18 mars. Elle a également annulé les vols vers Dubaï jusqu'au 6 mars et vers Riyad jusqu'au 8 mars.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 22 mars, vers Beyrouth jusqu'au 28 mars, et vers Amman et Erbil jusqu'au 15 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Dammam, Dubaï et Abu Dhabi jusqu'au 10 mars. Les vols vers Larnaca reprendront le 7 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha jusqu'au 7 mars. Elle a repris temporairement les vols de retour à destination et en provenance de Jeddah et Madinah du 4 au 8 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS ET TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Turkish Airlines a supprimé les vols vers l'Iran de son programme jusqu'au 12 mars et Pegasus Airlines a supprimé les vols vers l'Iran jusqu'au 20 mars, a déclaré le ministre turc des Transports. Les vols turcs vers l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie seront interrompus jusqu'au 9 mars et les vols vers le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et les Émirats arabes unis n'auront pas lieu le 6 mars, a-t-il ajouté.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il avait suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

La compagnie singapourienne a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman jusqu'au 15 mars. Les vols vers Jeddah et Médine reprendront à partir du 8 mars.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AEGEAN AIRLINES
11,800 EUR Tradegate -3,12%
AEGEAN AIRLINES
16,8500 USD OTCBB 0,00%
AIR CANADA VTG
18,390 CAD TSX 0,00%
AIR FRANCE - KLM
9,9660 EUR Euronext Paris -2,01%
CATHAY PAC AIRWA
1,440 EUR Tradegate +0,70%
DELTA AIR LINES
61,310 USD NYSE 0,00%
DT LUFTHANSA
8,042 EUR XETRA -0,96%
EL AL ISRAEL
5,5500 USD OTCBB +0,91%
FINNAIR
2,960 EUR LSE Intl -1,89%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
JAPAN AIRLINES
15,100 EUR Tradegate 0,00%
JAPAN AIRLINES
21,4600 USD OTCBB 0,00%
NORWEGIAN AIR SH
1,330 EUR Tradegate -0,67%
NORWEGIAN AIR SH
14,898 NOK LSE Intl -3,47%
NORWEGIAN AIR SH
1,5530 USD OTCBB 0,00%
SINGAPORE AIRLIN
4,500 EUR Tradegate +1,10%
WIZZ AIR
916,500 GBX LSE -6,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank