Les compagnies aériennes annulent de nouveaux vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Aegean, Air France, KLM et British Airways sous IAG)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers.

Voici les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'au 29 mars. Les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au28 mars et ceux à destination de Riyad jusqu'au 14 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv avaient été annulés jusqu'au 28 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 16 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 2 mai et tous ses vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 20 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 15 mars et vers Dubaï et Riyad jusqu'au 14 mars.

KLM a déclaré que les vols vers Riyad et Dammam étaient suspendus jusqu'au 12 mars , les vols vers Dubaï jusqu'au 28 mars et les vols vers Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et à destination et en provenance de Riyadjusqu'au31 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Avivjusqu'au 22 mars et de Tel Aviv à New Yorkjusqu'au 23 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Les vols réguliers d'El AL et de Sundor ont été annulés jusqu'au 14 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols réduit.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle reprenait un programme de vols commerciaux limités entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 29 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. Cependant, la compagnie aérienne enverra au moins un vol à Mascate le 10 mars pour ramener les clients chez eux et prévoit d'autres vols plus tard dans la semaine.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a annulé tous les vols à destination d'Abu Dhabi jusqu'à la fin de l'année et tous les vols à destination d'Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï et Tel Aviv jusqu'à la fin du mois. Elle prévoit également des vols pour les clients de BA au départ de Mascate du 9 au 12 mars.

La compagnie low-cost d'IAG, Iberia Express, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au2 avril et a prolongé les annulations de Dubaï jusqu'au 15 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au21 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au22 mars.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols vers Tel Aviv et Dubaï étaient annulés jusqu'au 28 mars. LOT a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 16 mars et vers Beyrouth du 31 mars au 30 avril.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 2 avril et vers Beyrouth jusqu'au 28 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination d'Amman, Erbil, Dammam, Dubaï et Abu Dhabijusqu'au 15 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols vers Doha jusqu'au 13 mars. Elle a repris ses activités normales à destination et en provenance de Jeddah et Madinah à partir du 8 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS

Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran jusqu'au 28 mars et ses vols vers Riyad jusqu'au 10 mars. Les vols vers l'Irak, Amman, Beyrouth, Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah sont annulés jusqu'au 23 mars.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur propose un programme de vols limité au départ et à destination de Doha, et a l'intention d'assurer certains vols à partir du 9 mars, suite à une autorisation temporaire de l'Autorité de l'aviation civile du Qatar.

SAUDIA AIRLINES

La compagnie aérienne saoudienne a suspendu ses vols vers Amman, Koweït, Abu Dhabi, Doha et Bahreïn jusqu'au 10 mars et ses vols vers Moscou et Peshawar jusqu'au 15 mars. La compagnie a égalementcommencé à opérer sur un horaire limité vers Dubaï.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Turkish Airlines a supprimé les vols vers l'Iran de son programme jusqu'au 12 mars, a déclaré le ministre turc des transports. Il a ajouté que tous les vols de Turkish Airlines vers l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie étaient annulésjusqu'au 13 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 29 mars et vers Dubaï, Abu Dhabi, Amman et Jeddah depuis les destinations d'Europe continentale jusqu'à la mi-septembre.