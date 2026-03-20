Les compagnies aériennes annulent davantage de vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

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(Ajout de détails sur Singapore Airlines)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a contraint à la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers.

Voici les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth et Amman jusqu'au 22 avril, et vers Erbil et Bagdad jusqu'au 24 mai. Les vols à destination de Dubaï ont été annulés jusqu'au 19 avril et ceux à destination de Riyad jusqu'au 18 avril.

AIRBALTIC

La compagnie lettone airBaltic a déclaré que tous les vols à destination de Tel Aviv avaient été annulés jusqu'au 29 avril. Tous les vols à destination de Dubaï ont été annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous les vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 2 mai et tous les vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 10 avril.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé les vols à destination de Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 21 mars et les vols à destination de Dubaï et Riyad jusqu'au 24 mars, y compris le départ de Dubaï le 25 mars.

KLM a indiqué que les vols vers Riyad, Dammam et Dubaï étaient suspendus jusqu'au 17 mai et les vols vers Tel Aviv jusqu'au 11 avril.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous les vols passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que des vols cargo à destination de Dubaï et de Riyad, jusqu'au 30 avril.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 31 mai et de Tel Aviv à New York jusqu'au 1er juin. Le redémarrage de son service Atlanta-Tel Aviv a été retardé, les vols vers Tel Aviv étant suspendus jusqu'au 4 août et ceux de Tel Aviv jusqu'au 5 août.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

La compagnie israélienne prévoit d'assurer quelques vols internationaux vers 12 destinations entre le 21 et le 28 mars, après avoir annulé ses vols réguliers jusqu'au 28 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols réduit suite à la réouverture partielle de l'espace aérien régional.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols commerciaux limité entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols à Dubaï jusqu'au 29 mars et à Doha jusqu'au 2 juillet, continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

FLYNAS

La compagnie aérienne saoudienne Flynas a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Doha, Bahreïn, le Koweït, l'Irak et la Syrie jusqu'au 31 mars.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété de l'IAG, a prolongé l'annulation de ses vols vers Amman, Bahreïn, Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai et vers Doha jusqu'au 30 avril, tout en ajoutant des vols vers Bangkok et Singapour. Les vols à destination d'Abu Dhabi restent suspendus jusqu'à la fin de l'année.

INDIGO INGL.NS

La compagnie aérienne indienne a suspendu ses opérations vers Doha, le Koweït, Bahreïn, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah et Sharjah jusqu'au 28 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu ses vols réguliers Tokyo-Doha jusqu'au 31 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 1er avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a déclaré que tous les vols à destination de Dubaï étaient annulés jusqu'au 28 mars et ceux à destination de Tel Aviv jusqu'au 31 mai. Elle a également annulé les vols vers Riyad jusqu'au 30 avril et vers Beyrouth du 31 mars au 30 avril.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et ITA Airways, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 9 avril, et vers Beyrouth, Dubaï, Amman, Erbil et Abu Dhabi jusqu'au 28 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Riyad jusqu'au 5 avril pour des raisons opérationnelles.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols vers Doha jusqu'au 28 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie aérienne à bas prix prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

Elle a annulé tous les vols à destination et en provenance de Dubaï pour le reste de la saison d'hiver, jusqu'au 8 avril inclus.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque Pegasus Airlines a annulé ses vols à destination de l'Iran, de l'Irak, d'Amman, de Beyrouth, du Koweït, de Bahreïn, de Doha, de Dammam, de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Sharjah jusqu'au 13 avril. Les vols à destination de Riyad ont été annulés jusqu'au 24 mars.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il assurerait un nombre limité de vols du 18 au 28 mars.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

Singapore Airlines a déclaré qu'elle prolongerait la suspension des vols entre Singapour et Dubaï jusqu'au 30 avril, tout en ajoutant des services entre Singapour et Londres Gatwick du 31 mars au 24 octobre, et sur la route Singapour-Melbourne du 29 mars au 24 octobre pour répondre à la demande accrue.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Le ministère turc des transports a déclaré que Turkish Airlines avait annulé ses vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn et Dammam jusqu'au 19 mars, tandis que les vols vers l'Iran ont été annulés jusqu'au 20 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 29 mars et vers Dubaï, Abu Dhabi, Amman et Jeddah depuis les destinations européennes continentales jusqu'à la mi-septembre.