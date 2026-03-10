Les compagnies aériennes annoncent une hausse des prix des billets en raison des coûts du carburant

* Air New Zealand augmente ses tarifs et suspend ses perspectives

* Qantas étudie les possibilités de redéploiement de ses capacités vers l'Europe

* Hong Kong Airlines va augmenter les surcharges carburant jusqu'à 35,2

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après une chute récente due à la baisse du prix du pétrole

* L'incertitude liée à la guerre pèse sur les voyages et le tourisme en Asie

* Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre

(La compagnie aérienne Qantas Airways, Hong Kong Airlines et d'autres compagnies aériennes ont été ajoutées à la liste des transporteurs aériens) par Shivangi Lahiri et Sameer Manekar

Les compagnies aériennes australiennes Qantas Airways QAN.AX et Air New Zealand AIR.NZ ont annoncé mardi qu'elles augmentaient leurs tarifs en raison du conflit au Moyen-Orient , soulignant la façon dont les compagnies aériennes mondiales luttent pour faire face à l'augmentation soudaine et fulgurante des coûts du carburant.

Les prix du kérosène, qui se situaient entre 85 et 90 dollars le baril avant le conflit, ont fortement augmenté pour atteindre 150 à 200 dollars le baril ces derniers jours, a déclaré le transporteur national néo-zélandais, qui a suspendu ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude liée au conflit.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait exploser les prix du pétrole, bouleversant les voyages dans le monde entier, faisant grimper en flèche les billets d'avion sur certains itinéraires, suscitant des craintes d'un profond ralentissement des voyages et la possibilité d'une immobilisation généralisée des avions au sol .

Soulignant le chaos qui règne dans l'espace aérien du Moyen-Orient, des avions arrivant à Dubaï ont été brièvement placés en attente mardi matin en raison d'une attaque potentielle de missiles, a indiqué le service de suivi des vols Flightradar24 sur X. Les avions ont fini par atterrir.

Qantas a déclaré qu'en plus d'augmenter ses tarifs internationaux, elle étudiait les possibilités de redéployer sa capacité vers l'Europe, car les compagnies aériennes et les passagers cherchent à éviter les perturbations au Moyen-Orient, où les tirs de drones et de missiles ont réduit les vols.

La compagnie australienne a déclaré que ses vols vers l'Europe étaient remplis à plus de 90 % en mars, contre 75 % habituellement à cette période de l'année.

Les tarifs aériens ont grimpé en flèche sur les routes Asie-Europe en raison des fermetures d'espace aérien et des contraintes de capacité, et la compagnie hongkongaise Cathay Pacific Airways 0293.HK a déclaré mardi qu'elle ajoutait des vols supplémentaires à destination de Londres et de Zurich en mars.

Air New Zealand a déclaré qu'elle avait augmenté les tarifs économiques aller simple de 10 dollars néo-zélandais (6 dollars) sur les liaisons intérieures, de 20 dollars néo-zélandais sur les liaisons internationales court-courriers et de 90 dollars néo-zélandais sur les vols long-courriers, avec d'autres changements de prix, de réseau et d'horaires possibles si les coûts du kérosène restent élevés.

Hong Kong Airlines a indiqué sur son site web qu'elle augmenterait ses suppléments carburant de 35,2 % à partir de jeudi, l'augmentation la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les frais passeront de 284 dollars HK à 384 dollars HK (49 dollars HK).

Cathay Pacific a déclaré qu'elle revoyait ses surcharges carburant tous les mois. Le mois dernier, elle les a maintenues à 72,90 dollars pour les vols entre Hong Kong, l'Europe et l'Amérique du Nord avant le début du conflit.

Vietnam Airlines HVN.HM a demandé aux autorités locales de supprimer une taxe environnementale sur le kérosène pour l'aider à maintenir ses opérations. Le gouvernement du pays d'Asie du Sud-Est a déclaré que les coûts d'exploitation des compagnies aériennes vietnamiennes avaient augmenté de 60 à 70 % en raison de la hausse des prix du kérosène et que les fournisseurs de carburant avaient des difficultés à répondre à la demande des compagnies aériennes.

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait bientôt prendre fin, ce qui a fait chuter les prix du pétrole à environ 90 dollars le baril mardi, après avoir atteint un sommet de 119 dollars lundi.

En Asie, les actions des compagnies aériennes ont montré des signes de stabilisation, avec Qantas en hausse de 0,5%, Korean Air Lines 003490.KS en hausse de près de 9% et Cathay Pacific

0293.HK en hausse de plus de 4%. Toutes ces compagnies avaient enregistré de fortes baisses lundi.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation. Certaines grandes compagnies aériennes asiatiques et européennes ont mis en place des couvertures pétrolières , mais les compagnies aériennes américaines ont largement abandonné cette pratique au cours des deux dernières décennies.

LE CONFLIT FAIT DES RAVAGES DANS L'INDUSTRIE DU VOYAGE

La hausse des prix du carburant pourrait avoir de graves répercussions sur l'industrie mondiale du voyage, les compagnies aériennes étant déjà confrontées à un espace aérien restreint, alors que les pilotes se déroutent pour éviter le conflit au Moyen-Orient et que les capacités sur les itinéraires les plus fréquentés sont saturées.

Ensemble, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent normalement environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié de tous les passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique, selon Cirium.

La compagnie sud-coréenne HanaTour Service 039130.KS a déclaré qu'elle avait annulé des voyages de groupe comprenant des vols vers le Moyen-Orient et qu'elle renonçait aux frais d'annulation pour les clients concernés. Tous les voyages liés au Moyen-Orient pour le mois de mars seront suspendus.

En Thaïlande, le ministère du tourisme prévoit que si le conflit se prolonge au-delà de huit semaines, le pays perdra au total 595 974 touristes et 40,9 milliards de bahts (1,29 milliard de dollars) de recettes touristiques.

(1 $ = 7,8236 dollars de Hong Kong) (1 $ = 31,7400 bahts) (1 $ = 1,6892 dollar néo-zélandais)