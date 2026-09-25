Les compagnies aériennes américaines s'opposent à la demande de la Chine visant à augmenter le nombre de vols

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(Ajout d’un commentaire de Xi; pas de réaction immédiate de la Maison Blanche; détails et contexte aux paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Le président du groupe professionnel Airlines for America a déclaré jeudi que les compagnies aériennes américaines s'opposaient à l'augmentation du nombre de vols directs entre la Chine et les États-Unis, alors même que le président chinois Xi Jinping avait évoqué cette idée.

Chris Sununu, qui dirige ce groupe représentant notamment American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et d’autres compagnies, a déclaré que les transporteurs américains continuaient d’être pénalisés par le fait que leurs homologues chinois sont autorisés à survoler la Russie sur huit vols. Il a ajouté qu’il avait plaidé auprès des responsables de l’administration Trump pour qu’ils ne cèdent pas.

“Ce n’est pas une question mineure. Contourner la Russie représente un coût énorme pour les compagnies aériennes”, a déclaré M. Sununu lors d’une interview.

Lors d’un événement organisé jeudi à Washington , Xi Jinping a évoqué l’idée d’augmenter le nombre de vols. Actuellement, les États-Unis et la Chine peuvent chacun assurer environ 50 vols aller-retour par semaine.

“Nos deux pays pourraient également augmenter le nombre de vols directs afin de faciliter les voyages et les échanges commerciaux dans les deux sens”, a déclaré Xi.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi.

Plus de 150 vols hebdomadaires aller-retour de passagers étaient autorisés par chaque partie avant que des restrictions ne soient imposées début 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Jusqu’en août 2023, les transporteurs chinois et américains ne pouvaient assurer que 12 vols par semaine chacun entre les deux pays.

La semaine dernière, l’association Airlines for America s’est opposée à la demande d’Air China 601111.SS visant à augmenter le nombre de vols réguliers, car les compagnies aériennes américaines se voient de fait interdites de voler depuis la côte Est des États-Unis vers la Chine, faute de pouvoir accéder à l’espace aérien russe, alors que les transporteurs chinois peuvent le faire pour huit vols à destination des États-Unis.

“C’est déséquilibré. C’est injuste”, a déclaré M. Sununu. “Ils bénéficient déjà d’un avantage avec ces huit vols. Leur accorder un avantage encore plus grand serait énorme”, a-t-il ajouté. “Ne rendez pas la situation encore plus difficile pour nous.”

En mars 2022, les États-Unis ont interdit aux vols russes de survoler l’espace aérien américain à la suite de l’invasion par la Russie de l’Ukraine voisine , ce qui a poussé la Russie à interdire aux transporteurs américains de survoler son territoire. Les États-Unis n’ont pas interdit à d’autres pays de survoler la Russie, mais ont conclu un accord avec la Chine en 2023 stipulant que les vols supplémentaires approuvés ne le feraient pas.

En octobre 2025, le ministère américain des Transports a proposé d’interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie sur les liaisons à destination et en provenance des États-Unis, affirmant que la réduction du temps de vol que cette pratique permettait de réaliser désavantageait les transporteurs américains.

Mais cette proposition s’est heurtée à l’opposition d’autres agences américaines et a été mise en veilleuse en vue des négociations commerciales avec la Chine.