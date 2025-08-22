Les compagnies aériennes américaines progressent après que Jerome Powell a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions de certaines compagnies aériennes américaines augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait évoqué de possibles réductions des taux d'intérêt
** Powell déclare que la politique monétaire pourrait avoir besoin d'être ajustée compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques
** Les actions de United Airlines UAL.O , Delta Air Lines
DAL.N , American Airlines Group AAL.O ont augmenté de plus de 4% dans les échanges du matin
** Southwest Airlines LUV.N en hausse de 2,6%
** Le sous-indice S&P 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR est également en hausse de 4%
