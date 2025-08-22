information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 16:26

Les compagnies aériennes américaines progressent après que Jerome Powell a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions de certaines compagnies aériennes américaines augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait évoqué de possibles réductions des taux d'intérêt

** Powell déclare que la politique monétaire pourrait avoir besoin d'être ajustée compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques

** Les actions de United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N , American Airlines Group AAL.O ont augmenté de plus de 4% dans les échanges du matin

** Southwest Airlines LUV.N en hausse de 2,6%

** Le sous-indice S&P 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR est également en hausse de 4%