CAC 40
7 975,01
+0,46%
Les compagnies aériennes américaines progressent après que Jerome Powell a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de certaines compagnies aériennes américaines augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait évoqué de possibles réductions des taux d'intérêt

** Powell déclare que la politique monétaire pourrait avoir besoin d'être ajustée compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques

** Les actions de United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N , American Airlines Group AAL.O ont augmenté de plus de 4% dans les échanges du matin

** Southwest Airlines LUV.N en hausse de 2,6%

** Le sous-indice S&P 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR est également en hausse de 4%

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,3342 USD NASDAQ +6,08%
DELTA AIR LINES
61,510 USD NYSE +6,34%
SOUTHWEST AIRLIN
32,030 USD NYSE +3,11%
UNITED AIRLINES
102,7400 USD NASDAQ +5,72%
