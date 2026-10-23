Les compagnies aériennes américaines préfèrent augmenter leurs tarifs plutôt que de remplir davantage leurs avions, car les coûts du carburant pèsent sur leurs bénéfices

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* Les compagnies aériennes parient que les voyageurs continueront à payer plus cher malgré des signes de ralentissement du trafic

* Le chiffre d'affaires lié au transport de passagers bondit de 18 % malgré une croissance du trafic inférieure à 1 %

* Les compagnies aériennes seront confrontées à un test plus difficile de leur pouvoir de fixation des prix alors que la croissance des capacités s'accélère en 2027

* Les coûts élevés du carburant pèsent sur les bénéfices malgré des revenus records et de fortes hausses des tarifs

par Rajesh Kumar Singh

Les compagnies aériennes américaines sont de plus en plus disposées à voler avec des sièges vides plutôt que de réduire leurs tarifs simplement pour les remplir, pariant qu’une politique tarifaire rigoureuse et des horaires de vol bien gérés contribueront à préserver leurs bénéfices dans un contexte de flambée des coûts du carburant.

Cette stratégie a permis de réaliser des gains de chiffre d’affaires substantiels, la demande ayant bien résisté malgré de fortes hausses des tarifs. Pourtant, les bénéfices ont tout de même été comprimés, les prix du kérosène ayant bondi d’environ 90 % depuis le début dela guerre américano-israélienne contre l’Iran en février, ce qui a contraint plusieurs grands transporteurs à revoir à la baisse leurs prévisions de résultats.

Les dirigeants de Delta Air Lines DAL.N , United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air Group ALK.N ont mis l’accent sur la protection des marges plutôt que sur l’augmentation du nombre de passagers.

Leur détermination sera mise à l'épreuve en 2027. Les prévisions du secteur laissent entrevoir une augmentation des capacités de transport, ce qui pourrait intensifier la concurrence pour attirer les passagers, alors même que les prix du carburant devraient rester élevés, rendant ainsi plus difficile la répétition des hausses substantielles des tarifs observées cette année.

« Si le prix du carburant reste élevé, nous devrons continuer à augmenter le rendement afin de pouvoir dégager un peu de bénéfices », a déclaré jeudi à Reuters Devon May, directeur financier d’American. Le rendement correspond au chiffre d’affaires que les compagnies aériennes perçoivent pour chaque mile parcouru par les passagers.

Six grandes compagnies aériennes américaines prévoient d’augmenter leur capacité sur les vols intérieurs de 3,0 % au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente et de 3,8 % au premier trimestre 2027, ce qui représente une forte accélération par rapport à la croissance de seulement 0,2 % enregistrée au troisième trimestre, selon Airlines for America, qui cite des données de Cirium.

Les tarifs aériens américains ont augmenté en moyenne de près de 23 % en glissement annuel au cours des sept mois écoulés jusqu’en septembre, dépassant de loin la hausse moyenne de 3,6 % des prix à la consommation dans leur ensemble, selon les données du ministère du Travail.

Les compagnies aériennes continuent de chercher à augmenter leurs tarifs. JetBlue Airways JBLU.O a mis en place mercredi une hausse de 10 dollars sur les tarifs publiés pour les vols intérieurs aller simple, a indiqué JP Morgan, à la suite d’une hausse similaire initiée par United la semaine précédente et à laquelle Southwest s’est ensuite alignée.

United a déclaré n’avoir rien d’autre à ajouter, tandis que Southwest a indiqué ne pas s’exprimer publiquement sur les tarifs. JetBlue n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

UNE APPROCHE DIFFÉRENTE

Les compagnies aériennes ont longtemps cherché à trouver un équilibre entre leurs tarifs et le taux de remplissage de leurs avions. Mais la hausse des coûts du carburant a incité les dirigeants à privilégier la rentabilité au détriment du taux de remplissage et à éviter les réductions.

Andrew Nocella, directeur commercial de United, a donné un exemple lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi. Son taux de remplissage sur les vols de loisirs, qui mesure le nombre de sièges occupés par rapport au nombre de sièges disponibles, a baissé de 1,3 point de pourcentage au troisième trimestre.

M. Nocella a reconnu que cette baisse reflétait «une légère élasticité face à la hausse des prix des billets», mais a qualifié cela de «compromis que nous ferions tous les jours».

Les avions d’American Airlines ont volé avec un taux de remplissage moindre au troisième trimestre, alors même que le rendement par passager a bondi de plus de 18 %. Le directeur financier, M. May, a déclaré à Reuters que ce choix était délibéré.

Delta a également «géré son activité en fonction des marges », a déclaré son directeur général, Ed Bastian.

Pour l’ensemble de Delta, United, American, Southwest et Alaska, le chiffre d’affaires lié au transport de passagers a augmenté de près de 8,8 milliards de dollars, soit 18 %, au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, tandis que le trafic passagers a progressé de moins de 1 %.

Cette divergence montre à quel point la croissance du chiffre d’affaires dépend désormais davantage de la capacité à générer plus de revenus par passager que de l’augmentation du nombre de passagers transportés. Les produits haut de gamme et l’évolution de la composition de la clientèle ont également contribué à ces gains.

Au cours du trimestre, l’Administration de la sécurité des transports (TSA) a contrôlé 2,9 % de personnes en moins dans les aéroports américains par rapport à l’année précédente, ce qui soulève la question de savoir si la hausse des tarifs commence à décourager les voyages. La croissance limitée des capacités et la fermeture de la compagnie low-cost Spirit Airlines ont également pesé sur le trafic.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont insisté sur le fait que la demande restait solide.

« Ces tarifs plus élevés n’entraînent pas de baisse des volumes », a déclaré Bob Jordan, directeur général de Southwest, aux analystes, après que la compagnie aérienne eut annoncé une hausse de près de 22 % des tarifs moyens par passager au cours des neuf premiers mois de cette année.

LE TEST DE 2027

Mais ces chiffres d’affaires records n’ont pas suffi à protéger les bénéfices de la flambée des coûts du carburant. Les prix spot du kérosène sur la côte du Golfe sont passés de 2,43 dollars le gallon avant le début de la guerre en février à 4,63 dollars le 20 octobre, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Delta et Southwest ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices annuels, tandis qu’American s’attend à une perte sur l’ensemble de l’année malgré une forte hausse des recettes liées au transport de passagers.

Les compagnies aériennes examinent désormais de près leurs plans d’expansion. American a l’intention de ralentir considérablement sa croissance l’année prochaine, M. May ayant déclaré que la compagnie réévaluait si des vols supplémentaires généreraient suffisamment de recettes pour couvrir leurs coûts d’exploitation.

Southwest s’est engagée à ne pas privilégier la croissance au détriment de la rentabilité, tandis que les dirigeants d’United ont averti que les plans de capacité publiés par les compagnies aériennes pour 2027 pourraient ne pas se concrétiser.

Une telle retenue pourrait contribuer à maintenir des tarifs plus élevés. Cependant, réduire le nombre de vols peut augmenter les coûts d’exploitation par siège, tandis que la hausse des prix risque de décourager les voyageurs qui ont déjà dû absorber des augmentations importantes.

Les dirigeants des compagnies aériennes affirment toutefois qu’une approche rigoureuse en matière de capacité peut permettre au secteur de conserver ses gains en matière de tarification.

« Nous pensons que ces gains de rendement sont tout à fait durables », a déclaré M. May.