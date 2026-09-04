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Les compagnies aériennes américaines étudient un système de sécurité visant à prévenir les collisions en vol avant même une obligation légale, selon le fournisseur
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 02:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Allison Lampert

Certaines compagnies aériennes n’attendent pas qu’une obligation légale américaine soit mise en place pour envisager d’équiper leurs avions d’un système supplémentaire destiné à éviter les collisions en vol, selon le directeur général d’Acron Technologies, société qui modernise les avions Airbus AIR.PA en y installant cet équipement.

Acron, qui a équipé les Airbus monocouloirs d’American Airlines AAL.O de la plateforme ADS-B In (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast In), est en pourparlers avec la plupart des transporteurs américains et pourrait recevoir une nouvelle commande d’ici la fin de l’année, a déclaré jeudi Alan Crawford, directeur général d’Acron.

Les législateurs américains examinent actuellement deux propositions de loi qui pourraient déboucher sur une obligation d’équiper les appareils de la technologie ADS-B In afin de prévenir les collisions en vol, à la suite de l’accident survenu en janvier 2025 entre un avion régional d’American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine, qui a coûté la vie à 67 personnes.

« Je ne pense pas que le secteur attende de voir ce qui sera finalement adopté sur le plan législatif », a déclaré Alan Crawford.

« Nous menons actuellement des discussions actives avec des clients qui indiquent vouloir passer commande d’ici la fin de l’année, mais on ne sait jamais. »

Alors que les avions de ligne commerciaux américains doivent être équipés de la technologie ADS-B Out pour transmettre leur position, l’ADS-B In est une technologie aéronautique facultative qui permet aux avions de recevoir en temps réel, dans le cockpit, les informations de trafic provenant d’autres appareils.

L’Air Line Pilots Association a déclaré soutenir la décision du Congrès de rendre obligatoire l’ADS-B In afin d’améliorer la conscience situationnelle des pilotes et de contribuer à prévenir les collisions en vol.

Les agences de sécurité américaines ont enquêté sur plusieurs incidents de quasi-collision .

D’autres technologies devraient voir le jour d’ici fin 2026, notamment le SURF-A de Honeywell Aerospace HONA.O , un logiciel de sécurité en cockpit conçu pour prévenir les collisions sur piste , dont la certification est attendue d’ici la fin de l’année.

Une source du secteur a toutefois indiqué que certaines compagnies aériennes américaines préféraient attendre l’adoption d’une législation avant d’investir dans de nouvelles technologies, afin d’éviter de devoir supporter à l’avenir des coûts supplémentaires pour se conformer aux exigences légales.

Alan Crawford a indiqué que le coût de l’équipement des avions avec l’ADS-B In s’élevait à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

United Airlines UAL.O a indiqué que ses nouveaux gros-porteurs livrés seraient équipés de l’ADS-B In. La compagnie a précisé qu’elle travaillait avec l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis et d’autres organismes afin d’obtenir ce service pour d’autres types d’appareils.

Delta Air Lines DAL.N a renvoyé toute demande de commentaire à l’association professionnelle des compagnies aériennes américaines, Airlines for America, qui n’était pas immédiatement joignable.

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