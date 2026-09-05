Marionnaud: des rideaux baissés samedi pour protester contre le flou du plan de reprise

Marionnaud a réalisé en France un chiffre d'affaires d'environ 536 millions d'euros en 2024 et exploite 377 magasins ( AFP / Martin LELIEVRE )

L'intersyndicale (CGT, UNSA, CFDT et CFE-CGC) de Marionnaud a appelé samedi les salariés de l'enseigne de parfumerie à ne pas ouvrir leurs magasins pour réclamer des garanties sur l'emploi et les acquis sociaux, dans le cadre du projet de reprise du groupe annoncé cet été.

Le 6 juillet, le conglomérat hongkongais CK Hutchison avait annoncé être entré en discussions avec David Konckier, principal actionnaire du groupe de parfums et cosmétiques Bogart (Jacques Bogart, Ted Lapidus, Carven...) en vue de lui céder l'enseigne.

Dans un communiqué, les syndicats estiment que les conditions du projet "n'apportent aucune garantie suffisante sur l'avenir de nos emplois et de nos acquis sociaux" et appellent les quelque 2.400 employés à la grève.

"Le mot d'ordre est clair: ne pas ouvrir, baisser le rideau, faire entendre notre colère", écrivent-ils.

"Sur Lyon 14 magasins sont annoncés fermés sur 20, trois sur cinq à Toulouse, plusieurs à Paris, à Marseille, à Limoges, Fécamp, Nancy ou Auxerre, certains uniquement l'après-midi, d'autres une heure ou deux en fonction des capacités financières des salariés", a indiqué à l'AFP Myriam Dequéant de l'Unsa.

Interrogée par l'AFP, une salariée d'un magasin de Limoges a confirmé qu'il serait fermé samedi après-midi.

Considérant que "les salariés Marionnaud ne sont pas une variable d'ajustement", les syndicats réclament des garanties écrites sur le maintien des emplois, l'avenir du réseau de boutiques, les conditions de départ éventuelles ou la préservation des acquis sociaux.

Selon Mme Dequéant, le repreneur a déjà indiqué qu'en cas de fermeture de magasins "il n'avait pas les moyens de donner autre chose que le minimum légal" en termes d'indemnités de départ, tandis que l'avantage lié aux objectifs de vente, qui représentait jusqu'à un 14ème mois pour certaines salariées, paraît suspendu depuis juin.

La représentante de l'Unsa regrette "les décisions catastrophiques" de l'actionnaire hongkongais ces dernières années, concernant la politique de prix ou la réduction d'une offre de soins esthétiques "qui fidélisait la clientèle".

En juillet, CK Hutchison avait indiqué que la procédure d'information-consultation pour la cession était en cours.

Un CSE extraordinaire est prévu lundi "et pour l'instant l'avis est très réservé", a indiqué Mme Dequéant.

D'après les derniers comptes consultés par l'AFP, Marionnaud a réalisé en France un chiffre d'affaires d'environ 536 millions d'euros en 2024 et exploite 377 magasins. Le réseau est constitué de près de 700 points de vente en Europe.

Selon Mme Dequéant, Marionnaud compte actuellement 372 magasins et emploie 2.400 personnes en France, dont 150 au siège. Par ailleurs, 98% des employés dans les magasins Marionnaud sont des femmes, précise-t-elle.

La direction n'était pas joignable samedi en début d'après-midi.