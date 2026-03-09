Les compagnies aériennes américaines estiment que l'adaptation aux interférences 5G pourrait coûter 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes a déclaré lundi qu'un plan visant à étendre l'utilisation du spectre sans fil pourrait coûter plus de 2 milliards de dollars et prendre au moins quatre ans.

La Commission fédérale des communications (FCC) a présenté en novembre un projet de vente aux enchères du spectre sans fil de la bande C, essentiel pour les technologies de pointe, et a indiqué qu'elle envisageait d'utiliser une partie des recettes pour aider les compagnies aériennes à remplacer les radioaltimètres qui pourraient subir des interférences en vol du fait de l'utilisation du spectre.

Airlines for America, qui représente les principaux transporteurs, a déclaré dans un document que la FCC devrait approuver les paiements destinés aux compagnies aériennes pour le remplacement des altimètres et a indiqué que le total pourrait être supérieur aux prévisions initiales de la FAA.