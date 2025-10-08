Les compagnies aériennes américaines estiment qu'il est "impératif" que la FAA obtienne des résultats rapides dans la révision du trafic aérien

Les compagnies aériennes demandent à la FAA d'accélérer la modernisation de l'espace aérien et d'éliminer les fiches papier

La FAA devrait réduire le temps de formation des contrôleurs aériens

La FAA a été critiquée pour ses efforts de modernisation antérieurs

par David Shepardson

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré qu'il était impératif que l'Administration fédérale de l'aviation réalise des "gains rapides" dans la révision de 12,5 milliards de dollars du système vieillissant de contrôle du trafic aérien, selon une lettre vue par Reuters mercredi.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, dans une lettre non publiée adressée au secrétaire aux transports Sean Duffy, a déclaré que la FAA devrait rapidement mettre en œuvre des projets de modernisation de l'espace aérien, acheter des simulateurs pour améliorer la formation des contrôleurs, installer des fibres de télécommunications et acheter de nouveaux radars et de nouvelles radios.

"Ces premiers succès créeront des avantages tangibles pour les voyageurs et les expéditeurs, aideront à coordonner les messages sur les progrès réalisés et renforceront l'optimisme quant aux perspectives d'achèvement du projet", a écrit M. Sununu, qui dirige le groupe représentant American Airlines

AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N .

M. Duffy a déclaré qu'il souhaitait que les passagers aériens constatent des progrès d'ici le début de la saison de voyage de l'été prochain. Il souhaite que le Congrès approuve 19 milliards de dollars supplémentaires en plus des 12,5 milliards de dollars initiaux pour la refonte complète du système.

Le Département des Transports des États-Unis (USDOT) et la FAA n'ont pas fait de commentaires immédiats. La FAA a été critiquée pour ses efforts de modernisation tardifs .

Le système de contrôle du trafic aérien américain a grand besoin d'être révisé et subit régulièrement de graves pannes technologiques. M. Duffy a déclaré que la FAA avait parfois été obligée de s'adresser à eBay pour obtenir des pièces de rechange. Selon un rapport gouvernemental publié l'année dernière, 51 des 138 systèmes de contrôle du trafic aérien ne sont pas viables.

La lettre indique que la FAA devrait réduire le temps de formation des nouveaux contrôleurs, accélérer les plans visant à éliminer les bandes de papier pour suivre les avions, déployer la technologie des tours de contrôle à distance sur plusieurs sites non dotés de tour de contrôle, accélérer l'élimination des disquettes et déployer de nouveaux écrans de contrôle basés sur l'informatique en nuage.

"La réduction du taux d'abandon de la formation des contrôleurs permettrait d'augmenter le nombre de contrôleurs", a écrit M. Sununu.

Les problèmes du réseau de contrôle du trafic aérien sont connus depuis des années, mais une série d'accidents très médiatisés, de quasi-accidents et un crash catastrophique en janvier entre un hélicoptère de l'armée américaine et un avion régional d'American Airlines, qui a fait 67 morts, ont suscité l'inquiétude de l'opinion publique.

La pénurie de contrôleurs, qui dure depuis plus d'une décennie, a retardé les vols à plusieurs reprises et nombre d'entre eux sont obligés de faire des heures supplémentaires et de travailler six jours par semaine. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.

La semaine dernière, l'USDOT a interviewé les deux candidats en lice pour devenir le chef de projet de cet effort de plusieurs milliards de dollars.