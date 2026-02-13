Les compagnies aériennes américaines doivent certifier qu'elles recrutent leurs pilotes sur la base du mérite, selon la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, commentaires de l'industrie du transport aérien aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré vendredi que toutes les compagnies aériennes américaines devaient certifier qu'elles recrutaient leurs pilotes sur la base du mérite, sous peine de faire l'objet d'une enquête fédérale.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que cette mesure visait à répondre aux "allégations selon lesquelles les compagnies aériennes recrutent sur la base de la race et du sexe" et a ajouté qu'en vertu de la directive, "tous les transporteurs américains devront certifier que cette pratique a pris fin"

Peu après son entrée en fonction en janvier 2025, le président Donald Trump a publié des décrets radicaux visant à démanteler les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis et a fait pression sur le secteur privé pour qu'il se joigne à l'initiative.

Rien ne prouve qu'une compagnie aérienne américaine emploie des pilotes non qualifiés. L'avis de la FAA publié vendredi indique que les compagnies aériennes doivent "s'assurer que le recrutement des pilotes est exclusivement fondé sur le mérite afin de s'acquitter de leur devoir d'assurer le plus haut degré de sécurité possible"

Airlines for America, qui représente les principales compagnies aériennes de transport de passagers, dont American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N et Southwest Airlines LUV.N a déclaré que "la sécurité est, et sera toujours, la première priorité des compagnies aériennes américaines" Le groupe a déclaré que ses "transporteurs se conforment à toutes les réglementations et lois fédérales, y compris celles relatives aux qualifications, à la formation et à l'octroi de licences"

Les pilotes de ligne américains sont historiquement très majoritairement blancs et masculins.

United, qui s'est fixé en 2021 l'objectif de former 5 000 nouveaux pilotes d'ici à 2030, dont au moins la moitié seront des femmes ou des personnes de couleur, a déclaré à l'époque que seuls 7 % de ses quelque 12 000 pilotes étaient des femmes et 13 % des personnes de couleur. La compagnie aérienne s'est refusée à tout commentaire vendredi.

Trois semaines après le début de l'administration Trump, la FAA est chiffre d'affaires sur une décision prise il y a quatre ans de renommer les messages de sécurité destinés aux pilotes et de rétablir l'ancien terme "Notice to Airmen" (avis aux aviateurs).

En décembre 2021, la FAA, sous l'égide de l'ancien président Joe Biden, avait renommé les messages "Avis aux missions aériennes", communément appelés NOTAM, en déclarant qu'ils étaient "inclusifs pour tous les aviateurs et toutes les missions"