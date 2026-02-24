Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 2 000 vols alors que les perturbations dues à la tempête se poursuivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes américaines ont annulé plus de 2 000 vols mardi, soit beaucoup moins qu'un jour plus tôt, alors que la puissante tempête hivernale qui a perturbé les aéroports du nord-est devrait s'atténuer dans la soirée, avec des vents violents qui devraient se poursuivre jusqu'aux premières heures du jour.

* Plus de 2 000 vols ont été annulés et 600 retardés à 6 heures du matin (heure de l'Est), mardi, selon les données de FlightAware.

* Près de 6 000 vols ont été annulés lundi, et environ 4 000 ont été retardés.

* Le National Weather Service a indiqué que la tempête devrait s'éloigner du pays mardi, mais que des vents forts pourraient continuer à souffler dans la matinée.

* Parmi les principaux transporteurs, JetBlue Airways

JBLU.O a enregistré le plus grand nombre d'annulations, avec près de 41 % de ses vols programmés annulés pour mardi, selon les données de FlightAware.