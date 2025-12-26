Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 1 000 vols en raison des alertes à la tempête hivernale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes américaines ont annulé ou retardé des milliers de vols vendredi, pendant la période de pointe des voyages des fêtes de fin d'année, en raison d'alertes de fortes tempêtes hivernales, selon le site web de suivi des vols FlightAware.

Au total, 1 097 vols ont été annulés et 3 608 retardés à partir de 12h00 (heure de l'Est), indique le site.

Le National Weather Service a émis des avertissements de tempêtes hivernales cet après-midi qui "causeront des conditions de voyage dangereuses pour les Grands Lacs jusqu'au nord de la région Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui jusqu'à samedi matin."

Les aéroports des régions touchées, tels que l'aéroport John F. Kennedy et l'aéroport métropolitain de Detroit Wayne County, ont également publié des messages sur X, avertissant les voyageurs de retards ou d'annulations potentiels.

JetBlue Airways JBLU.O a annulé 225 vols, le plus grand nombre parmi les transporteurs, suivi de près par Delta Air Lines DAL.N qui a annulé 177 vols et par Republic Airways

RJET.O qui en a annulé 153.