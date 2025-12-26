 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 1 000 vols en raison des alertes à la tempête hivernale
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes américaines ont annulé ou retardé des milliers de vols vendredi, pendant la période de pointe des voyages des fêtes de fin d'année, en raison d'alertes de fortes tempêtes hivernales, selon le site web de suivi des vols FlightAware.

Au total, 1 097 vols ont été annulés et 3 608 retardés à partir de 12h00 (heure de l'Est), indique le site.

Le National Weather Service a émis des avertissements de tempêtes hivernales cet après-midi qui "causeront des conditions de voyage dangereuses pour les Grands Lacs jusqu'au nord de la région Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui jusqu'à samedi matin."

Les aéroports des régions touchées, tels que l'aéroport John F. Kennedy et l'aéroport métropolitain de Detroit Wayne County, ont également publié des messages sur X, avertissant les voyageurs de retards ou d'annulations potentiels.

JetBlue Airways JBLU.O a annulé 225 vols, le plus grand nombre parmi les transporteurs, suivi de près par Delta Air Lines DAL.N qui a annulé 177 vols et par Republic Airways

RJET.O qui en a annulé 153.

Environnement

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
70,445 USD NYSE -0,72%
JETBLUE AIRWAYS
4,6450 USD NASDAQ -2,00%
REP ARWYS HLD
20,0800 USD NASDAQ -2,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

