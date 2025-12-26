 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 1 000 vols en raison de la tempête hivernale Devin
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du nombre de vols annulés et retardés; ajout de détails tout au long de la journée)

Les compagnies aériennes américaines ont annulé ou retardé des milliers de vols vendredi, selon le site web de suivi des vols FlightAware, en raison de la tempête hivernale Devin, qui survient au moment où les voyageurs voyagent le plus pendant les vacances.

Au total, 1 382 vols ont été annulés et 4 685 retardés à 14 h 15 (heure de l'Est), indique le site.

Le National Weather Service a émis des avertissements concernant la tempête hivernale Devin cet après-midi, qui "entraînera des conditions de voyage dangereuses pour les Grands Lacs jusqu'au nord de la région Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui et jusqu'à samedi matin"

"Pour les régions plus au nord, du nord de l'État de New York à la région des trois États, y compris la ville de New York et Long Island, des chutes de neige de 4 à 8 pouces sont prévues pour la fin de la journée de vendredi jusqu'à (la nuit de) ", a indiqué le centre de prévision des tempêtes du National Weather Service sur son site officiel.

Il a également signalé un léger risque d'inondations soudaines dans le sud de la Californie, ainsi que des vents violents et des orages près de la côte.

L'aéroport John F. Kennedy de New York, l'aéroport international Newark Liberty et l'aéroport LaGuardia ont publié des messages sur X, avertissant les voyageurs de retards ou d'annulations potentiels.

Plus de la moitié des annulations et des retards de vols ont eu lieu dans ces trois aéroports, selon FlightAware.

JetBlue Airways JBLU.O a annulé 225 vols, le plus grand nombre parmi les transporteurs, suivi de près par Delta Air Lines DAL.N qui a annulé 212 vols.

Republic Airways RJET.O a annulé 157 vols, tandis que 146 ont été annulés par American Airlines AAL.O et 97 par United Airlines UAL.O .

Les porte-parole d'American Airlines, d'United Airlines et de JetBlue ont déclaré à Reuters que les transporteurs avaient renoncé aux frais de changement de réservation pour les voyageurs dont les projets pourraient être affectés.

"En raison de la tempête hivernale Devin, JetBlue a annulé environ 350 vols aujourd'hui et demain, principalement dans le nord-est du pays où JetBlue est très présent", a déclaré le porte-parole de JetBlue.

Delta Air Lines et Republic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Environnement

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
15,3850 USD NASDAQ -1,88%
DELTA AIR LINES
70,478 USD NYSE -0,67%
JETBLUE AIRWAYS
4,6450 USD NASDAQ -2,00%
REP ARWYS HLD
20,1700 USD NASDAQ -2,09%
UNITED AIRLINES
113,8200 USD NASDAQ -0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 19:03

    Comment vont faire les 10% d'écolos passagers dans ces annulations ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer le 28 décembre 2025 en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Zelensky doit s'entretenir avec Trump dimanche en Floride
    information fournie par AFP 26.12.2025 18:03 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer dimanche en Floride son homologue américain Donald Trump pour évoquer la question sensible des territoires, dans le cadre des négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Cette réunion aura lieu ... Lire la suite

  • Au Turkménistan, une difficile bataille contre le sable
    Au Turkménistan, une difficile bataille contre le sable
    information fournie par AFP Video 26.12.2025 17:49 

    "Autrefois, le village se trouvait sur une butte. Mais à cause de l'avancée du désert, il a fallu descendre de plus en plus bas", raconte le retraité Kakabaï Baïmedov. Au Turkménistan comme dans toute l'Asie centrale, la lutte contre la désertification est lancée. ... Lire la suite

  • A Hong Kong, le réalisateur Kiwi Chow dit sa "solitude" face à la censure
    A Hong Kong, le réalisateur Kiwi Chow dit sa "solitude" face à la censure
    information fournie par AFP Video 26.12.2025 17:27 

    Après quatre mois d'attente, le réalisateur primé Kiwi Chow a reçu un courrier redouté, mais qui ne l'a pas vraiment surpris: les autorités de Hong Kong interdisent la diffusion de son dernier film, "Deadline".

  • ( AFP / JIM WATSON )
    Gel de la ligne de front en Ukraine, sort du Donbass : rencontre Zelensky-Trump annoncée pour dimanche
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.12.2025 17:17 

    Les discussions devraient concerner la nouvelle version du plan américain révélé dans la semaine, qui propose notamment de figer les positions des deux camps ukrainien et russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer dimanche en Floride son homologue ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank