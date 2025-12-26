Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 1 000 vols en raison de la tempête hivernale Devin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du nombre de vols annulés et retardés; ajout de détails tout au long de la journée)

Les compagnies aériennes américaines ont annulé ou retardé des milliers de vols vendredi, selon le site web de suivi des vols FlightAware, en raison de la tempête hivernale Devin, qui survient au moment où les voyageurs voyagent le plus pendant les vacances.

Au total, 1 382 vols ont été annulés et 4 685 retardés à 14 h 15 (heure de l'Est), indique le site.

Le National Weather Service a émis des avertissements concernant la tempête hivernale Devin cet après-midi, qui "entraînera des conditions de voyage dangereuses pour les Grands Lacs jusqu'au nord de la région Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui et jusqu'à samedi matin"

"Pour les régions plus au nord, du nord de l'État de New York à la région des trois États, y compris la ville de New York et Long Island, des chutes de neige de 4 à 8 pouces sont prévues pour la fin de la journée de vendredi jusqu'à (la nuit de) ", a indiqué le centre de prévision des tempêtes du National Weather Service sur son site officiel.

Il a également signalé un léger risque d'inondations soudaines dans le sud de la Californie, ainsi que des vents violents et des orages près de la côte.

L'aéroport John F. Kennedy de New York, l'aéroport international Newark Liberty et l'aéroport LaGuardia ont publié des messages sur X, avertissant les voyageurs de retards ou d'annulations potentiels.

Plus de la moitié des annulations et des retards de vols ont eu lieu dans ces trois aéroports, selon FlightAware.

JetBlue Airways JBLU.O a annulé 225 vols, le plus grand nombre parmi les transporteurs, suivi de près par Delta Air Lines DAL.N qui a annulé 212 vols.

Republic Airways RJET.O a annulé 157 vols, tandis que 146 ont été annulés par American Airlines AAL.O et 97 par United Airlines UAL.O .

Les porte-parole d'American Airlines, d'United Airlines et de JetBlue ont déclaré à Reuters que les transporteurs avaient renoncé aux frais de changement de réservation pour les voyageurs dont les projets pourraient être affectés.

"En raison de la tempête hivernale Devin, JetBlue a annulé environ 350 vols aujourd'hui et demain, principalement dans le nord-est du pays où JetBlue est très présent", a déclaré le porte-parole de JetBlue.

Delta Air Lines et Republic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.