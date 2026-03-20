Les compagnies aériennes à très bas coûts ont fait un pari risqué sur les avions économes en carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Frontier, confiante dans sa capacité à gérer la volatilité des prix du carburant, augmente ses tarifs

* Selon un analyste de la Deutsche Bank, le stationnement des nouveaux avions est coûteux en cas de baisse de la demande

* La flotte de Frontier est composée à 85 % d'Airbus A320neo économes en carburant

* Selon un analyste, Spirit devrait restituer ou vendre des avions plus récents en raison de leurs coûts élevés

(Ajout des plans de Frontier pour réduire la taille de sa flotte au paragraphe 11) par Doyinsola Oladipo et Shivansh Tiwary

Les compagnies aériennes à très bas coûts disposent de certains des avions les plus récents et les plus économes en carburant du secteur, mais si la demande de voyages aux États-Unis faiblit en raison de l'incertitude macroéconomique croissante, le paiement des nouveaux avions pourrait devenir un obstacle à la réalisation de bénéfices. Mardi, les transporteurs américains ont déclaré qu'ils observaient une demande plus forte que prévu pour les voyages de printemps . Cependant, comme la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait grimper les prix du kérosène à plus de 200 dollars le baril, les transporteurs traditionnels commencent à réduire leur capacité, comme United Airlines , ou pourraient garer des avions pour économiser sur les coûts, un luxe que Frontier Airlines

ULCC.O n'a peut-être pas.

Frontier a déclaré avoir constaté une amélioration de la demande au cours du premier trimestre, en comblant les lacunes laissées par la contraction de Spirit sur la côte ouest. Le revenu ajusté par siège-mille disponible de la compagnie, un indicateur du pouvoir de fixation des prix, avait tendance à augmenter avant la hausse des prix du carburant, a déclaré un porte-parole de la compagnie. Une plus grande efficacité énergétique est un avantage évident, car le carburant est la dépense la plus importante des compagnies aériennes après la main d'œuvre. Selon Tom Kloza, analyste principal chez Kloza Advisors, le prix du baril de kérosène a dépassé jeudi les 200 dollars, alors qu'il était d'environ 105 dollars avant le début du conflit. Frontier a commencé 2026 **s'est engagée** à augmenter le taux d'utilisation de ses avions afin de réduire les coûts et les tarifs pour les clients.

Frontier a déclaré qu'elle disposait de la flotte la plus économe en carburant aux États-Unis et que sa consommation de carburant par passager était inférieure de 40 % à celle de ses homologues. "Nous partons d'une meilleure position en termes de consommation par passager, compte tenu de notre modèle commercial à haute densité et de la prédominance des nouveaux appareils dans la flotte", a déclaré James Dempsey, directeur général de Frontier, lors de la conférence JP Morgan Industrials qui s'est tenue mardi.

MAINTENIR LES AVIONS EN MOUVEMENT Mais le succès des transporteurs à bas prix dépend de la capacité à maintenir les avions en mouvement. Les avions les plus économes en carburant sont les plus récents et les plus coûteux, et si la demande commence à faiblir, il est financièrement difficile de les garer, a déclaré Michael Linenberg, analyste de recherche à la Deutsche Bank, dans une note.

il est beaucoup plus "coûteux" pour une compagnie aérienne de faire tourner au ralenti un nouvel avion plutôt qu'un ancien qui est entièrement amorti et financièrement libre", a déclaré Linenberg, ajoutant que si les prix du carburant font plus que doubler, l'exploitation d'un avion qui est 15 % plus efficace que l'ancienne génération n'est même pas près de compenser la douleur financière. Spirit, qui espère sortir de la faillite dans le courant de l'année, a décidé de rendre aux bailleurs ou de vendre la plupart, voire la totalité, de ses Airbus A320neo plus récents et plus économes en carburant, a déclaré Henry Harteveldt, analyste de l'industrie aéronautique.

Cette décision reflète les coûts de propriété plus élevés de ces nouveaux appareils, qui étaient trop chers pour que la compagnie aérienne les conserve dans sa flotte. Spirit n'a pas souhaité faire de commentaire.

Frontier a également pris des mesures pour réduire la taille de sa flotte, en résiliant les contrats de location de 24 jets actuellement en service. Elle a également reporté l'entrée en service de 69 A320neo, qui devaient être livrés entre 2027 et 2030.

Les dépenses de carburant du transporteur basé à Denver ont diminué de 11 % en 2025 pour atteindre 929 millions de dollars, en partie grâce à une baisse de 10 % du coût du carburant. Cependant, les dépenses de location d'avions de Frontier ont augmenté de 11 % pour atteindre 748 millions de dollars au cours de la même période, en raison de l'arrivée de nouveaux appareils. Un porte-parole de la compagnie a déclaré que Frontier était confiante dans sa capacité à faire face à la volatilité actuelle des prix du carburant. Cette semaine, M. Dempsey a déclaré que Frontier "suivait l'exemple" d'autres compagnies aériennes en augmentant ses tarifs .

En décembre 2025, environ 85 % de la flotte de Frontier était composée d'avions de la famille Airbus A320neo, plus économes en carburant.

Christopher Anderson, professeur au Cornell SC Johnson College of Business, a déclaré que les transporteurs dotés d'une flotte plus récente sont contraints de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer l'entretien de ces appareils.

Le problème n'est pas nouveau, a ajouté Tom Fitzgerald, analyste des actions chez TD Cowen. "Même avant la flambée des prix du carburant, il existait une dynamique selon laquelle les transporteurs à très bas coûts dotés d'avions plus récents réduisaient l'utilisation de leurs appareils et devaient faire face aux vents contraires engendrés par le stationnement de nouveaux actifs coûteux", a-t-il déclaré.

Les avions plus récents s'accompagnent également d'une facture d'entretien plus élevée, selon M. Fitzgerald. "Les gains d'efficacité énergétique des moteurs de nouvelle génération ont été obtenus au prix d'une plus grande durabilité**."**