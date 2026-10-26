Les commerçants américains font face à des frais de livraison records pour les fêtes de fin d'année, en raison des suppléments liés à la hausse du prix du diesel

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* Selon l'indice TD Cowen/AFS Freight, les tarifs de livraison terrestre au quatrième trimestre devraient augmenter de 5,8 % par rapport à l'année précédente

* La surtaxe carburant d'UPS atteint 29,5 % et celle de FedEx 29 % lorsque le prix du diesel s'élève à 6,28 dollars le gallon

* L'USPS applique une surtaxe carburant de 8 % sur la plupart des colis, tandis qu'Amazon ajoute des frais de vente de 3,5 %

par Lisa Baertlein

L'année la plus chère jamais enregistrée en matière d'expédition de colis s'apprête à se terminer avec les tarifs de livraison les plus élevés jamais observés pendant la période des fêtes, alors que la flambée des prix du diesel entraîne une hausse encore plus importante des surcoûts carburant pratiqués par UPS UPS.N et FedEx FDX.N , ce qui alourdit les coûts pour les détaillants.

Le volume de colis lié aux fêtes de fin d’année peut doubler au cours du quatrième trimestre, période durant laquelle les tarifs des livraisons par voie terrestre, y compris les achats en ligne, devraient être supérieurs de 5,8 % à ceux de la même période l’année dernière, selon l’indice TD Cowen/AFS Freight Index.

Les tarifs des livraisons express, plus rapides, devraient bondir de 13,8 % par rapport au quatrième trimestre 2025, selon cet indice qui analyse les données anonymisées de 1 800 expéditeurs, dont de grands détaillants. L’indice indique des variations en pourcentage plutôt qu’en montants en dollars, car les coûts d’expédition varient en fonction du poids, de la taille et de la destination.

“Le carburant est au cœur des préoccupations de tout le monde et, là encore, il n’y a pas vraiment de bonnes nouvelles à ce sujet”, a déclaré Mingshu Bates, directrice de l’analyse chez AFS Logistics.

Le prix moyen du diesel routier aux États-Unis s’élevait à 6,28 dollars le gallon au 19 octobre, selon l’Energy Information Administration, soit une hausse de 65 % depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran le 28 février.

LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX MODÈLES DE CALCUL DES TRANSPORTEURS FONT GRIMPER LES COÛTS

Mais les hausses du prix du diesel ne représentent qu’un peu moins de 30 % du coût de la surcharge carburant, a précisé Mme Bates. Les surcharges, induites par les changements apportés au mode de calcul par les leaders du secteur tels qu’UPS et FedEx, augmentent bien plus rapidement que les prix du carburant — et progressent même lorsque ces derniers restent stables, a-t-elle ajouté.

Par exemple, lorsque le diesel coûtait 2,91 dollars le gallon au premier trimestre 2021, le supplément carburant indexé représentait 7,75 % du tarif d’expédition de base. Même si le diesel revenait à ce prix, le supplément carburant s’élèverait désormais à 23,75 %, soit environ trois fois plus, selon l’indice. Cela montre comment les modifications apportées au calcul des suppléments carburant augmentent les revenus des transporteurs et font grimper les coûts des détaillants.

D’après les barèmes de surtaxe des entreprises, sur la base du prix moyen du diesel de 6,28 $ établi par l’EIA, la surtaxe carburant d’UPS s’élève à 29,5 % et celle de FedEx à 29 %.

UPS a déclaré que sa tarification reflétait la qualité de son service haut de gamme et ses investissements dans les infrastructures. FedEx n’a pas immédiatement réagi. Les entreprises publieront leurs résultats trimestriels cette semaine et les investisseurs sont impatients de savoir si les clients contestent ces surcharges.

Les entreprises de livraison en forte croissance, notamment OnTrac, GoFo, UniUni, Jitsu et Veho, couvrent environ 70 % de la population américaine et ont renforcé leurs capacités pour traiter un volume accru pendant la période des fêtes, a déclaré Satish Jindel, président de ShipMatrix, une société spécialisée dans le suivi et la gestion des livraisons.

“Elles sont de plus en plus plébiscitées par de nombreux expéditeurs qui cherchent à réduire leurs dépenses de transport”, a déclaré M. Jindel.

Néanmoins, certaines de ces entreprises ont également mis en place d’importants suppléments carburant. Le supplément appliqué par OnTrac sur la côte ouest s’élève à 29,5 % pour la semaine se terminant le 25 octobre, selon le barème des suppléments accessible au public de l’entreprise.

Les détaillants et autres clients des services de livraison pourraient réaliser des économies en transférant leurs activités vers le Service postal américain (USPS) ou vers la branche logistique d’Amazon.com AMZN.O . L’USPS, fortement réglementé, a imposé en avril sa première surtaxe carburant de 8 % sur la plupart des colis; le même mois, Amazon a commencé à ajouter une surtaxe de 3,5 % liée au carburant et à la logistique aux frais de traitement des commandes des vendeurs.

Changer de prestataire de livraison peut présenter des inconvénients, ont indiqué les analystes. Répartir les livraisons entre plusieurs entreprises peut annuler les économies réalisées grâce au volume, et les plans de livraison pour les fêtes de fin d’année sont fixés des mois à l’avance, ce qui rend les changements de dernière minute difficiles, ont-ils ajouté.

À cet égard, les analystes de JPMorgan ont estimé qu’il était peu probable qu’Amazon parvienne prochainement à briser l’emprise d’UPS et de FedEx sur le marché.