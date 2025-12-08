 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,09
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les commentaires de Trump soulèvent des doutes sur l'accord de 72 milliards de dollars entre Netflix et Warner Bros
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, au paragraphe 4)

L'accord de 72 milliards de dollars conclu par Netflix avec Warner Bros a conduit les analystes de Wall Street à revoir à la baisse leurs objectifs de prix, alors que le président américain Donald Trump mettait en garde contre des problèmes de parts de marché, soulignant ainsi l'examen minutieux auquel l'acquisition risque d'être confrontée.

L'opération, qui associe le plus grand service de streaming au monde à HBO Max et à un grand studio hollywoodien, a également suscité des critiques de la part de législateurs bipartisans et de syndicats, qui craignent qu'elle n'entraîne des suppressions d'emplois et une hausse des prix pour les consommateurs.

Dimanche, lors d'un discours au Kennedy Center, M. Trump a averti que la part de marché élargie du groupe combiné "pourrait être un problème" et qu'il serait impliqué dans la décision.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi à CNBC que le ministère américain de la justice examinerait l'impact de l'accord pendant "un certain temps".

Netflix NFLX.O a accepté une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars si elle n'obtient pas l'approbation des autorités de régulation, ce qui est un signe de confiance dans l'obtention d'un feu vert.

Pour apaiser les craintes de concentration du marché, il est probable qu'elle fasse valoir que le marché de la vidéo en ligne comprend également YouTube et TikTok - deux des plateformes les plus populaires avec des centaines de millions d'utilisateurs.

"L'opposition antitrust retarde la conclusion de l'accord de quelques années et soulève au moins un élément de risque quant à sa réalisation", a déclaré Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt.

Les syndicats d'Hollywood ont exprimé leur inquiétude quant à une concentration accrue du marché, à une réduction de la production cinématographique et à la possibilité d'une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Le concurrent Paramount Skydance a déclaré que le processus d'accord était biaisé, ce qui augmente les risques d'une surenchère ou d'un rachat hostile.

La dynamique politique pourrait être compliquée par le rejet par Warner Bros Discovery de Paramount Skydance, un studio ayant des liens avec Trump, en faveur de Netflix, selon les analystes.

Au moins trois maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour Netflix, l'objectif de prix médian du consensus étant désormais de 139 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ 0,00%
PARAMOUNT SKYD RG-B
13,3650 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
26,0800 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank