Les commentaires de Trump soulèvent des doutes sur l'accord de 72 milliards de dollars entre Netflix et Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord de 72 milliards de dollars conclu par Netflix avec Warner Bros a conduit les analystes de Wall Street à revoir à la baisse leurs objectifs de prix, alors que le président américain Donald Trump mettait en garde contre des problèmes de parts de marché, soulignant ainsi l'examen minutieux auquel l'acquisition risque d'être confrontée.

L'opération, qui associe le plus grand service de streaming au monde à HBO Max et à un grand studio hollywoodien, a également suscité des critiques de la part de législateurs bipartisans et de syndicats, qui craignent qu'elle n'entraîne des suppressions d'emplois et une hausse des prix pour les consommateurs.

Dimanche, lors d'un discours au Kennedy Center, M. Trump a averti que la part de marché élargie du groupe combiné "pourrait être un problème" et qu'il serait impliqué dans la décision.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi à CNBC que le ministère américain de la justice examinerait l'impact de l'accord pendant "un certain temps".

Netflix NFLX.O a accepté une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars si elle n'obtient pas l'approbation des autorités de régulation, ce qui est un signe de confiance dans l'obtention d'un feu vert.

Pour apaiser les craintes de concentration du marché, il est probable qu'elle fasse valoir que le marché de la vidéo en ligne comprend également YouTube et TikTok - deux des plateformes les plus populaires avec des centaines de millions d'utilisateurs.

"L'opposition antitrust retarde la conclusion de l'accord de quelques années et soulève au moins un élément de risque quant à sa réalisation", a déclaré Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt.

Les syndicats d'Hollywood ont exprimé leur inquiétude quant à une concentration accrue du marché, à une réduction de la production cinématographique et à la possibilité d'une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Le concurrent Paramount Skydance a déclaré que le processus d'accord était biaisé, ce qui augmente les risques d'une surenchère ou d'un rachat hostile.

La dynamique politique pourrait être compliquée par le rejet par Warner Bros Discovery de Paramount Skydance, un studio ayant des liens avec Trump, en faveur de Netflix, selon les analystes.

Au moins trois maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour Netflix, l'objectif de prix médian du consensus étant désormais de 139 dollars, selon les données compilées par LSEG.