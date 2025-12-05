Les commandes manufacturières allemandes grimpent en octobre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:10
Cette évolution positive en octobre est essentiellement attribuable à la croissance des commandes en "autres équipements de transport" (avions, navires, trains, véhicules militaires), qui a bondi de 87,1% par rapport à septembre.
"En excluant les commandes de grande taille, très sensibles aux fluctuations, la hausse des commandes manufacturières tombe à 0,5%", pointe Commerzbank, pour qui "le secteur s'est stabilisé, mais il n'y a toujours aucun signe de reprise".
