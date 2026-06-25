Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis ont fortement rebondi en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont fortement rebondi en mai, grâce à une hausse généralisée de la demande, ce qui laisse penser que les dépenses des entreprises en équipements devraient à nouveau soutenir la croissance économique au deuxième trimestre.

Les commandes de biens d'équipement hors défense et hors aéronefs, un indicateur très suivi des dépenses des entreprises, ont progressé de 1,6% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en avril (chiffre révisé à la hausse), a a indiqué jeudi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond de 0,6% de ces commandes dites « de base » de biens d’équipement, après une baisse de 1,0% initialement annoncée en avril.

Mais une partie de la hausse des commandes enregistrée le mois dernier reflète probablement la hausse des prix, notamment ceux des puces mémoire. Les entreprises intensifient leurs investissements dans l’intelligence artificielle, ce qui stimule la demande d’équipements de traitement de l’information et d’autres produits connexes. Cela contribue à atténuer l’impact sur le secteur manufacturier de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l’Iran, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix des matières premières, notamment du pétrole et de l’aluminium.

Les commandes d’ordinateurs et de produits électroniques ont rebondi de 0,3%, tandis que celles d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont augmenté de 0,3%. Les commandes de produits métalliques transformés, de métaux de base et de machines ont enregistré de fortes hausses. Les livraisons de biens d’équipement de base ont progressé de 0,3% en mai, après une hausse de 0,5% en avril.

Les dépenses des entreprises en équipements ont enregistré une croissance à deux chiffres au premier trimestre. Les estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre atteignent actuellement un taux annualisé de 3,0%. L’économie a progressé à un rythme de 2,1% au cours du trimestre janvier-mars.

Les commandes de biens durables, c’est-à-dire les articles allant du grille-pain à l’avion et destinés à durer trois ans ou plus, ont chuté de 4,5% en mai après avoir bondi de 8,5% en avril, a indiqué le Bureau du recensement. Elles ont été pénalisées par une chute de 51,8% des commandes d’avions et de pièces détachées non destinés à la défense, une catégorie très volatile.

Boeing BA.N a indiqué sur son site web n’avoir reçu que 27 commandes d’avions en mai, contre 136 en avril.