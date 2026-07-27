Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis ont fortement augmenté en juin

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Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont fortement augmenté en juin, tandis que les livraisons ont bondi, ce qui laisse entrevoir un rythme de croissance économique assez solide au deuxième trimestre. Les commandes de biens d'équipement non destinés à la défense, hors aéronefs , un indicateur très suivi des dépenses des entreprises, ont progressé de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,9 % en mai. Le Bureau du recensement du ministère du Commerce a indiqué lundi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,8 % de ces commandes dites « de biens d'équipement de base », après un bond de 1,4 % annoncé précédemment pour le mois de mai. Les livraisons de biens d'équipement de base , qui entrent dans le calcul de la composante « dépenses des entreprises en équipements » du rapport sur le produit intérieur brut, ont bondi de 1,9 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,2 % en mai. Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire de la croissance du PIB au deuxième trimestre. Une enquête de Reuters auprès d’économistes estime que l’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, ce qui correspondrait au rythme enregistré entre janvier et mars. Les entreprises intensifient leurs investissements dans l’intelligence artificielle, ce qui stimule la demande d’équipements de traitement de l’information et d’autres produits connexes, et soutient l’industrie manufacturière ainsi que l’économie dans son ensemble.