Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis ont bondi en août

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Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont progressé plus que prévu en août, et les chiffres du mois précédent ont été fortement révisés à la hausse, laissant entrevoir un nouveau trimestre de forte croissance des dépenses des entreprises en équipements, dans un contexte de développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

Les commandes de biens d’équipement hors défense et hors aéronefs, un indicateur très suivi des dépenses des entreprises, ont bondi de 1,6 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,6 % en juillet, a annoncé vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de ces commandes dites « de biens d’équipement de base », après un chiffre inchangé annoncé précédemment pour juillet. Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante « dépenses des entreprises en équipements » du produit intérieur brut, ont progressé de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 1,4 % en juillet.

Les dépenses des entreprises en équipements ont enregistré deux trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, largement alimentées par des investissements massifs dans l’intelligence artificielle, ce qui a contribué à soutenir l’industrie manufacturière et l’économie dans son ensemble. Toutefois, l’industrie manufacturière, en particulier les segments non liés à l’intelligence artificielle, pourrait connaître un ralentissement dans un contexte de hausse des prix du pétrole, des taux d’intérêt et des rendements des bons du Trésor américain à long terme, ont averti les économistes.