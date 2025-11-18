 Aller au contenu principal
Les commandes d'usines américaines rebondissent comme prévu en août
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont rebondi en août, bien que les dépenses d'équipement des entreprises n'aient pas été aussi importantes qu'initialement prévu.

Les commandes de produits manufacturés ont augmenté de 1,4 % après une baisse non révisée de 1,3 % en juillet, a déclaré mardi le Bureau du recensement du département du commerce. Cette augmentation est conforme aux attentes des économistes. Les commandes ont augmenté de 3,3 % en glissement annuel en août.

Le rapport, qui devait initialement être publié le 2 octobre, a été retardé par la fermeture record de 43 jours du gouvernement fédéral qui vient de prendre fin.

L'industrie manufacturière, qui représente environ 10,2 % de l'économie, est confrontée aux retombées des droits de douane sur les importations. Le PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management s'est contracté pendant huit mois consécutifs.

Le gouvernement a également indiqué que les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont augmenté de 0,4 % au lieu de 0,6 % comme estimé en septembre.

Les livraisons de ces biens d'équipement dits essentiels ont baissé de 0,4 % au lieu de 0,3 % en septembre.

