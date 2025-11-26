 Aller au contenu principal
Les commandes américaines de biens durables montent un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 14:42

Le Département du Commerce fait état d'une hausse de 0,5% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en septembre 2025 par rapport au mois précédent, après un bond de 3% en août (révisé de +2,9% en estimation initiale).

En excluant les transports, secteur aux variations souvent erratiques mais dont les commandes n'ont progressé que de 0,4% cette fois-ci, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,6%. Hors défense, elles ont augmenté de 0,1%.

De leur côté, les livraisons américaines de biens durables se sont accrues de 0,1% en septembre, après un repli symétrique le mois précédent. Hors transports, elles ont augmenté de 0,6% après un tassement de 0,1% en août.

