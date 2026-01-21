Les bénéfices de J&J pour 2026 dépassent les estimations de Wall Street malgré l'impact des tarifs douaniers et l'accord de tarification de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce aux ventes de Darzalex et de Tremfya

*

Les ventes en 2026 devraient se situer entre 99,5 et 100,5 milliards de dollars

*

Les ventes de Stelara chutent plus que prévu en raison de la concurrence des biosimilaires

(Ajout des commentaires de la société lors de la conférence téléphonique, paragraphes 7, 11-12; mise à jour des actions) par Michael Erman et Mrinalika Roy

Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même avec l'impact attendu d'un accord sur les prix des médicaments avec l'administration Trump et environ 500 millions de dollars qu'il voit dans les droits de douane sur son activité de matériel médical.

La société a déclaré que l'accord conclu avec le président Donald Trump au début du mois pour réduire les prix de certains médicaments sur ordonnance lui coûterait "des centaines de millions de dollars"

J&J est l'une des 16 grandes sociétés pharmaceutiques qui ont conclu des accords pour réduire les prix des médicaments aux États-Unis en échange d'exemptions des droits de douane imposés par M. Trump.

"Nous ne pouvons pas divulguer de détails spécifiques, mais il s'agit de centaines de millions de dollars", a déclaré Joseph Wolk, directeur financier, lors d'une interview. "C'est tout à l'honneur de l'équipe que d'avoir pu dépasser les prévisions des analystes () pour 2026 d'un montant assez important tout en digérant cet impact

L'entreprise prévoit des ventes de 99,5 à 100,5 milliards de dollars pour 2026, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 98,9 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

J&J prévoit un bénéfice de 11,43 à 11,63 dollars par action pour l'ensemble de l'année 2026. Les analystes ont prévu un bénéfice de 11,45 dollars par action.

"Nous sommes convaincus que la croissance en 2026 sera plus rapide qu'en 2025 et nous avons en ligne de mire une croissance à deux chiffres d'ici la fin de la décennie", a déclaré le directeur général Joaquin Duato lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats de l'entreprise.

LE LITIGE SUR LE TALC SE POURSUIT

Mardi, un maître spécial nommé par le tribunal a recommandé que le témoignage d'un expert établissant un lien entre les produits de talc de la société et le cancer de l'ovaire soit autorisé par le tribunal.

"Les inquiétudes concernant le litige sur le talc pourraient faire baisser légèrement les actions", a déclaré Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets. Les actions de J&J étaient en baisse de près de 1 % dans les premiers échanges. Elles ont gagné environ 43 % en 2025.

M. Wolk a déclaré que la société était encouragée par la décision de l'expert spécial d'exclure les opinions de certains experts des plaignants. Toutefois, le directeur financier a ajouté que le tribunal n'avait pas correctement évalué la fiabilité d'autres témoignages d'experts et a indiqué que la société prévoyait de faire appel de ces parties de la décision.

"Cette décision ne fait que renforcer notre stratégie globale en matière de litiges", a déclaré M. Wolk.

RÉSULTATS TRIMESTRIELS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

J&J a également annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2025, grâce aux ventes importantes du traitement contre le cancer du sang Darzalex, à la croissance solide du médicament contre le psoriasis Tremfya et à la résilience de ses activités dans le domaine des dispositifs médicaux.

"2025 a été une année catapulte... alimentée par le portefeuille et le pipeline les plus solides de notre histoire", a déclaré Duato dans un communiqué, ajoutant que le nouveau traitement anticancéreux Carvykti a dépassé le milliard de dollars de ventes annuelles pour la première fois.

Ces bons résultats interviennent alors que l'entreprise est confrontée à de nombreux défis, notamment l'incertitude tarifaire qui pèse sur son unité d'appareils médicaux et la concurrence croissante des biosimilaires pour son médicament phare contre le psoriasis, le Stelara. Les ventes de Stelara ont baissé plus que ce que les analystes avaient prévu.

"Il est agréable de constater que les ventes de Stelara ont baissé de manière aussi importante - peut-être même plus que les analystes ne le pensaient - et que nous continuons à croître", a déclaré M. Wolk A déclaré M. Wolk.

"Si l'on retire Stelara de ce mix, ce portefeuille affiche une croissance de 14 %, 15 %. Ce sont les produits sur lesquels nous allons nous appuyer pour les deux prochaines années et le reste de la décennie"

Sur une base ajustée, le conglomérat de la santé a gagné 6 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action, pour le trimestre, dépassant de 2 cents les attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 24,56 milliards de dollars a également dépassé les estimations de Wall Street, qui étaient de 24,16 milliards de dollars.

Les résultats n'ont que légèrement dépassé les attentes, mais J&J a montré qu'elle pouvait générer une croissance soutenue de ses revenus, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Les ventes de la division Innovative Medicine, la plus importante, ont augmenté de 10 % pour atteindre 15,76 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations de 15,37 milliards de dollars.

Les ventes de son activité de dispositifs médicaux ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 8,80 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,69 milliards de dollars.