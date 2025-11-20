Les commandes à l'exportation de Taïwan pour 2025 pourraient atteindre un niveau record en raison de la forte demande en matière d'IA

Commandes à l'exportation d'octobre: +25,1 % a/a contre +28,2 % selon les prévisions de Reuters

Commandes en provenance de Chine: +9,8 % a/a contre +11,6 % le mois précédent

Le ministère prévoit que les commandes pour 2025 dépasseront 700 milliards de dollars

Le ministère prévoit que les commandes de novembre se situeront entre +27,6% et +31,4% en glissement annuel

Le ministère est prudent quant aux perspectives de la politique commerciale américaine et aux risques géopolitiques

Les commandes à l'exportation de Taïwan pourraient atteindre un record en 2025 et dépasser 700 milliards de dollars, a déclaré le ministère de l'Economie jeudi, alors que la demande pour les puces et les technologies de l'île reste forte dans la course mondiale au développement de l'intelligence artificielle.

Les commandes à l'exportation en octobre ont augmenté de 25,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 69,37 milliards de dollars, a déclaré le Ministère des Affaires économiques, bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une augmentation de 28,2 %.

Il s'agit néanmoins de la dixième hausse mensuelle consécutive, les inquiétudes concernant les droits de douane américains ayant été compensées par une solide demande technologique.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les commandes à l'exportation pourraient très bien atteindre un record, dépassant les 700 milliards de dollars, a déclaré le ministère.

UN INDICATEUR DE LA DEMANDE MONDIALE EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE

Les commandes de produits en provenance de Taïwan, où se trouve le plus grand fabricant de puces électroniques TSMC

2330.TW et d'autres entreprises technologiques, sont considérées comme un indicateur de la demande mondiale en matière de technologie.

Pour le mois de novembre, le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation augmentent de 27,6 % à 31,4 % par rapport à l'année précédente.

Un taux tarifaire général de 20% a été imposé sur les exportations de Taïwan vers les États-Unis par l'administration du président américain Donald Trump. Le gouvernement taïwanais a déclaré que le tarif douanier de 20 % était temporaire, car il continue de négocier avec les États-Unis pour obtenir des taux plus favorables.

Les incertitudes telles que la politique commerciale mondiale et les risques géopolitiques continuent de peser sur la dynamique du commerce mondial, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Toutefois, la dynamique des commandes devrait être soutenue par l'expansion de nouvelles applications telles que l'IA et l'informatique à haute performance, alors que le quatrième trimestre est généralement la haute saison avant les vacances de fin d'année sur les marchés occidentaux, a déclaré le ministère.

En octobre, les commandes taïwanaises de produits de télécommunications ont augmenté de 28,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que celles de produits électroniques ont bondi de 35,9 %.

Les commandes en provenance de Chine ont augmenté de 9,8 %, contre 11,6 % en septembre.

Les commandes en provenance des États-Unis ont augmenté de 32,1 %, après une hausse de 40,2 % le mois précédent. Les commandes en provenance d'Europe ont augmenté de 13,6% et celles en provenance du Japon de 14,8%.