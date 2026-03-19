Les clients et le personnel de Janus Henderson font pression pour rejeter l'offre d'achat de Victory Capital, selon le WSJ

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(Ajout de la déclaration de Victory aux paragraphes 5-6)

Les clients et le personnel d'investissement de Janus Henderson JHG.N exhortent le gestionnaire d'actifs à rejeter l'offre publique d'achat de Victory Capital VCTR.O en faveur d'uneoffre moins onéreuse de Trian de Nelson Peltz et de la société de capital-risque General Catalyst, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

La guerre des enchères pour le gestionnaire de 493milliards de dollarsmet en évidence la consolidation en cours dans le secteur, les entreprisescherchant à atteindre une plus grande échelle mondiale pour attirer des flux de capitaux.

Victory Capital a édulcoré mardi son offre de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions pour Janus,intensifiant ainsi ses efforts pourbloquer l' opérationmenée par Trian.

Des clients, y compris des hauts responsables desdivisions de gestion de patrimoine de Morgan Stanley MS.N et de Citigroup C.N , ont fait part aux dirigeants de Janus de leur malaise face aux projets de Victory et aux réductions de coûts potentielles,a rapporté le WSJ, citant des sources.

Victory a déclaré qu'il n'avait pas encore partagé ses plans pour la société combinéeou la façon dont ilservirait les clients, retiendrait le personnel et investirait eneux.

"Nous pensons que tout ce qui a été présenté à ce jour aux clients et aux employés de Janus Henderson concernant les intentions de Victory Capital (...) ne reflète pas notre vision et nos antécédents et pourrait être une tentative d'empêcher un véritable engagement", a déclaré un porte-parole de la société.

Par ailleurs, Janus a déclaré que les commentaires des clients ont soulevé de "sérieuses inquiétudes" quant à l'obtention de l'approbation nécessaire, selon le WSJ.

Janus Henderson et Trian n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Certains clients ont dit à Janus qu'unevente pourrait déclencher un exode des gestionnaires de portefeuille,a ajouté le WSJ.Un groupe de cadressupérieurs a également menacé de démissionner si la société procédait à une vente à Victory, selon le journal.

Janus a déclaré que son comité examinerait la proposition révisée de Victory , mais continue de recommander aux actionnaires d'approuver l'accord de 7,4 milliards de dollarstout en espècesdirigé par Trian lors d'un vote en avril, ce qu'ilavait accepté en décembre.