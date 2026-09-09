Les clients de BofA se ruent sur les actions alors que les investisseurs institutionnels mènent la danse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains dans le rouge; le S&P 500 recule d'environ 0,4 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible du S&P 500; l'énergie est le seul secteur en hausse

* Le dollar recule; le bitcoin progresse légèrement; l'or gagne >1 %; le brut américain s'apprécie >de 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,83 %, son plus haut niveau depuis novembre 2023

9 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LES CLIENTS DE BOFA SE RONTENT SUR LES ACTIONS TANDIS QUE LES INSTITUTIONS MÈNENT LA VAGUE D’ACHATS

Les clients de BofA ont continué à investir la semaine dernière, prolongeant ainsi leur récent revirement en faveur des actions américaines.

Jill Carey Hall, stratège en actions et en analyse quantitative chez BofA Securities, a indiqué que les clients avaient été des acheteurs nets d’actions pour la deuxième semaine consécutive, alors que l’ .SPX e S&P 500 progressait légèrement de 0,1 %. Ces entrées de capitaux ont été les plus importantes depuis la mi-juillet et se classent au sixième rang des plus fortes vagues d’achats hebdomadaires selon les données de BofA remontant à 2008.

Les achats se sont répartis entre les actions individuelles et les ETF actions. Les clients ont acheté pour environ 3,9 milliards de dollars d’actions individuelles, marquant ainsi une deuxième semaine consécutive d’afflux de capitaux, tandis que les ETF actions ont attiré 3,1 milliards de dollars supplémentaires, prolongeant ainsi leur série d’afflux à 11 semaines.

Les institutions et les hedge funds ont été les moteurs de ces achats pour la deuxième semaine consécutive, a écrit M. Hall dans une note publiée mercredi. Les clients privés, quant à eux, sont restés vendeurs nets pour la sixième semaine d’affilée.

Les investisseurs ont privilégié les actions à grande et moyenne capitalisation, tout en continuant à bouder les petites capitalisations. Les rachats d’actions par les entreprises se sont accélérés pour la deuxième semaine consécutive, sous l’impulsion du secteur financier. Bien que l’activité de rachat reste inférieure au rythme record observé en 2024 et légèrement en deçà des niveaux de 2025, elle se maintient néanmoins au-dessus des niveaux enregistrés entre 2016 et 2023.

Les flux sectoriels ont été globalement positifs. Les clients ont acheté des actions dans huit des onze secteurs du S&P 500, le secteur technologique ayant attiré le plus de capitaux. Le secteur des services de communication a également enregistré des entrées de capitaux pour la première fois en cinq semaines.

Le secteur industriel a fait figure d’exception, enregistrant les sorties de capitaux les plus importantes et prolongeant ainsi sa série de ventes à la baisse à cinq semaines. M. Hall a souligné que ce secteur avait été l’un des plus surchargés et des plus chers du marché, les positions commençant à se réduire par rapport à des niveaux élevés.

Les flux des ETF ont brossé un tableau légèrement différent. Les clients ont acheté des fonds « value », de croissance et mixtes, les ETF de croissance enregistrant des entrées de capitaux pour la première fois en cinq semaines. Les ETF du secteur de la santé ont dominé les achats d’ETF sectoriels, tandis que les ETF technologiques ont affiché les sorties de capitaux les plus importantes, alors même que les investisseurs continuaient d’injecter des fonds dans des actions technologiques individuelles.

(Terence Gabriel)

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