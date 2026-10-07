Les clients de BofA continuent de vendre des actions et d'acheter des ETF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains sont dans le rouge; le Dow Jones est celui qui recule le plus, avec une baisse d'environ 0,8%

* Le secteur industriel est le plus faible du S&P 500; seuls les secteurs de la santé et des biens de consommation de base affichent une hausse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 1%

* Le dollar se raffermit; le pétrole brut américain recule; l'or baisse de plus de 1%; le bitcoin recule de plus de 3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,31%

7 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES CLIENTS DE BofA CONTINUENT DE VENDRE DES ACTIONS ET D’ACHETER DES ETF

Les clients de BofA ont continué à vendre des actions américaines la semaine dernière, l’indice S&P 500 .SPX reculant de 0,3%.

Selon Jill Carey Hall, stratège chez BofA Securities, les clients ont été des vendeurs nets d’actions américaines pour la deuxième semaine consécutive. Les ventes se sont concentrées sur les actions individuelles, qui ont enregistré 11 milliards de dollars de sorties de capitaux, ce qui représente le troisième plus important retrait hebdomadaire dans les données de BofA remontant à 2008. Dans le même temps, les clients ont continué à investir dans les ETF actions, y injectant 3,2 milliards de dollars et prolongeant ainsi cette série d’achats à 15 semaines consécutives.

Les institutions ont été les principaux vendeurs pour la deuxième semaine d’affilée. À l’inverse, tant les hedge funds que les investisseurs particuliers ont été des acheteurs nets, ces derniers enregistrant leurs premiers afflux de capitaux depuis fin juillet. Les clients ont vendu des actions individuelles dans tous les segments de capitalisation boursière, bien que la demande d’ETF ait été suffisamment forte pour que les petites capitalisations en sortent globalement gagnantes.

Les rachats d’actions par les entreprises se sont intensifiés la semaine dernière et sont restés légèrement supérieurs aux normes saisonnières. Toutefois, les rachats depuis le début de l’année restent inférieurs aux niveaux de 2024 et 2025, tandis que les rachats sur 52 semaines glissantes, exprimés en pourcentage de la capitalisation boursière du S&P 500, sont à leur plus bas niveau depuis août 2021.

Les clients ont vendu des actions dans 9 des 11 secteurs du S&P, le secteur technologique ayant enregistré les sorties de capitaux les plus importantes, ce qui représente sa quatrième plus forte sortie hebdomadaire selon les données de BofA remontant à 2008. Hall a noté que le flux moyen sur quatre semaines de ce secteur est devenu négatif pour la première fois depuis la mi-juillet. Le secteur des services de communication a également enregistré des sorties de capitaux importantes.

Le secteur industriel a enregistré sa dixième semaine consécutive de sorties de capitaux, la plus longue série de ce type depuis fin 2023. D’un point de vue historique, a noté Hall, de telles séries ont souvent été suivies de périodes de sous-performance relative par rapport à l’ensemble du marché.

Les matériaux et l’immobilier ont été les seuls secteurs à attirer de nouveaux capitaux.

Du côté des ETF, les investisseurs ont privilégié les stratégies « value » et « blend », tout en réduisant leur exposition aux fonds de croissance. Les ETF du secteur de la santé ont attiré le plus d’achats, tandis que les ETF technologiques ont enregistré les retraits les plus importants.

(Terence Gabriel)

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