Les clés pour bien gérer votre portefeuille crypto

Comprendre les indicateurs essentiels de performance

Pour piloter efficacement vos investissements en cryptoactifs, trois indicateurs fondamentaux vous aideront à mesurer à la fois le potentiel de gain et le niveau de risque.

La volatilité représente l'ampleur des variations de prix d'un actif. Les cryptoactifs sont connues pour leur forte volatilité : quand elle est élevée, les prix peuvent connaître des hausses spectaculaires, mais aussi des baisses brutales. Pour la surveiller simplement, observez les graphiques de prix sur votre plateforme d'investissement - l'amplitude des mouvements vous donnera une indication claire de cette volatilité.

Le drawdown maximal (MDD) mesure la plus forte baisse entre un sommet et son point bas suivant. Par exemple, si un actif passe de 100€ à 60€ avant de remonter, le MDD est de 40%. Cet indicateur vous aide à anticiper l'ampleur des corrections potentielles et à dimensionner vos investissements selon votre tolérance au risque.

Le ratio de Sharpe évalue si la performance obtenue justifie le risque pris. Il compare le rendement supplémentaire (au-delà d'un placement sans risque) à la volatilité supportée. Un ratio supérieur à 1 signifie généralement que l'investissement est efficient du point de vue du couple rendement/risque. Cet indicateur est particulièrement utile pour comparer différentes stratégies d'investissement, même s'il est basé sur des données passées.

Ration de Sharpe

Explorer des outils plus sophistiqués

Pour affiner votre analyse, trois indicateurs techniques peuvent éclairer davantage vos décisions.

Le ratio MVRV compare le prix actuel du marché à la valeur moyenne des achats passés. Ce baromètre du sentiment de marché peut vous aider à identifier des moments où l'ensemble des investisseurs sont en profit substantiel (possible signe de surévaluation) ou en perte notable (potentielle sous-évaluation).

Les moyennes mobiles lissent les fluctuations quotidiennes pour révéler les tendances de fond. Un prix nettement au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours indique souvent une tendance haussière, tandis qu'un prix en-dessous peut signaler une phase baissière. Ces signaux doivent toutefois être interprétés avec prudence et en complément d'autres indicateurs.

L'indice RSI mesure la vitesse et l'intensité des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Des valeurs extrêmes (au-dessus de 70 ou en-dessous de 30) peuvent signaler des marchés surachetés ou survendus. Ces configurations techniques peuvent offrir des opportunités d'entrée ou de sortie potentielles, mais elles ne constituent pas des garanties absolues.

Une stratégie simple et efficace

Si ces indicateurs techniques demandent un certain apprentissage, une approche reste particulièrement accessible pour beaucoup d'investisseurs : l'achat régulier programmé (‘Dollar-Cost Averaging' ou ‘DCA'). Cette méthode consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, indépendamment des fluctuations du marché. Cette discipline d'investissement vous permet de réduire l'impact de la volatilité sur votre portefeuille à long terme.

Les ETN crypto (Exchange Traded Notes) représentent une solution idéale pour appliquer cette stratégie. Ils vous permettent d'investir dans les cryptoactifs via votre Compte-Titres Ordinaire, sans les contraintes techniques de la détention directe. Cette approche structurée et régulière peut vous aider à traverser plus sereinement les cycles du marché, en limitant l'influence des émotions sur vos décisions d'investissement.

DISCLAIMERS :

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Ce contenu ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.